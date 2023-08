Bufera totale su Aurora Ramazzotti. Infatti, è bastata una foto di lei del tutto nuda a scatenare l’ira di moltissima gente. Non è stata subito scoperta da tutti questa immagine, infatti era ‘nascosta’ dopo altre immagini di lei in vacanza. La mamma del piccolo Cesare ha deciso di mettere in mostra il suo fisico senza censura e probabilmente ha voluto anche mettere alla prova i suoi follower. Ed effettivamente non tutti l’hanno presa benissimo.

I complimenti non sono mancati come succede quasi sempre con lei, ma Aurora Ramazzotti ha attirato su di sé anche le offese per quella foto nuda in giardino. Si stava facendo una doccia e ha voluto immortalare quel suo momento privato. Possiamo subito dire che non c’è stato niente di volgare nella sua istantanea, ma è stato possibile vedere integralmente una parte del suo corpo intima. E gli hater hanno reagito molto male.

Aurora Ramazzotti, polemiche per la sua foto nuda in giardino

Quindi, Aurora Ramazzotti sicuramente qualche commento sopra le righe se lo aspettava, nel momento in cui ha caricato quella foto di lei totalmente nuda. Ma non ha fatto alcun passo indietro e ha lasciato intatta quell’immagine sul suo profilo Instagram. Come ricordato dal sito Leggo, situazioni simili si sono verificate in passato anche con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, criticata per le sue foto osé essendo ormai una mamma.

Nella foto in giardino c’è lei intenta a farsi la doccia all’aperto. Il suo seno è coperto dalle braccia, ma è possibile vedere il suo lato B. Subito sono partite diverse critiche: “Perché hai messo la foto nuda?”, “Scusa, ma non ti capisco, perché?”, “A me fa ridere perché lei dice che non le piace mettersi in mostra, ognuno mette le foto che vuole ma non dire certe cose”, “La foto è insensata e poco educativa, non tutto ciò che è libero è lecito”.

Ovviamente ci sono state anche reazioni completamente differenti, infatti c’è chi ha sottolineato il fatto che anche una mamma possa sempre restare affascinante ed attraente e che quindi non debba avere vergogna a mostrarsi anche in quella maniera.