Aurora Ramazzotti ha finalmente fatto scoprire un dettaglio interessante sul figlio Cesare, parliamo del suo volto che è stato celato per diverso tempo. Infatti, ha sempre fatto vedere il neonato di spalle e la nuca è stata la parte più visibile. Ora c’è stata una novità particolare e tutti hanno finalmente compreso a chi somiglia maggiormente. Come scritto dal sito Today, la figlia di Eros e Michelle Hunziker si era soffermata su questa sua decisione di non mostrarlo.

Infatti, aveva raccontato: “Per ora non me la sento. I social sono stati per me un posto un po’ ostile negli ultimi anni ed è ancora davvero troppo piccolo. Non escludo di mostrarlo in futuro se ce ne sarà l’occasione ma per ora ve lo lascio immaginare”. Adesso Aurora Ramazzotti ha trovato un modo per far capire ai fan come sia il figlio Cesare. Il volto è stato mostrato, ma non nella maniera nella quale starete immaginando.

Aurora Ramazzotti fa vedere meglio il figlio Cesare: com’è il suo volto

Dunque, Aurora Ramazzotti ha pubblicato una carrellata di immagini del figlio Cesare ed è spuntato anche il volto del bimbo. Ma è stato fatto un disegno, quindi non parliamo di un vero e proprio scatto ma di una rappresentazione. Il piccolo è stato disegnato in modo particolare, ovvero con gli occhi chiusi, ma è stato molto evidente capire a chi somiglia il bebè. Andiamo a vedere insieme cosa è balzato subito agli occhi.

Lei ha dunque fatto vedere il viso di Cesare Augusto, accompagnato dalla scritta ‘Sleepy Rino‘. E anche se gli occhi non erano aperti, tutti si sono resi conto che sia praticamente la fotocopia di Goffredo Cerza. Ha preso tutto dal suo papà, mentre da Aurora quasi nulla. Ovviamente nei prossimi mesi il suo volto potrebbe modificarsi ancora e chissà se poi le somiglianze saranno anche riferibili a lei, a Michelle e ad Eros Ramazzotti.

Aurora è stata criticata nelle ultime ore per aver postato una foto nuda, mentre stava facendo la doccia in giardino: “Perché hai messo la foto nuda?”, “Scusa, ma non ti capisco, perché?”, “A me fa ridere perché lei dice che non le piace mettersi in mostra, ognuno mette le foto che vuole ma non dire certe cose”.