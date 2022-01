“Altre mille volte sì”. Proposta di matrimonio che è proprio il caso di dire ‘da favola’ per la bellissima figlia vip. L’ultimo dell’anno a Parigi, nella splendida cornice di Disneyland, reso indimenticabile nel momento in cui il fidanzato, che è un calciatore, si è improvvisamente inginocchiato e le ha mostrato l’anello.

Visto il suo stupore, probabilmente non si aspettava di tornare a Napoli con un gioiello al dito e di iniziare a pensare all’organizzazione delle sue nozze. Il filmato che mostra la fatidica proposta di matrimonio, è seguito poi da una serie di tenerissimi scatti dei futuri moglie e marito in cui si vede bene il solitario.

Proposta di nozze a Parigi per Annachiara Sorrentino

Lei è la bellissima Annachiara Sorrentino, 23 anni compiuti da poco e, come avrà già capito la maggior parte di voi, è proprio la figlia del cantante Sal Da Vinci. Lui invece è Salvatore Santoro, suo coetaneo ed ex calciatore della Casertana passato ad agosto scorso al Pisa e ora in prestito alla Pistoiese.





I due futuri sposini si frequentano da aprile 2020 e le foto pubblicate su Instagram raccontano una storia d’amore romanticissima, culminata ora con la proposta di giurarsi presto amore eterno. Numerosissimi gli scatti di coppia che Annachiara Sorrentino pubblica sul suo profilo Instagram (dove si chiama Annakiara e conta oltre 50mila follower).

Baci, vacanze ed eventi sempre insieme, la secondogenita di Sal Da Vinci (che è anche papà di Francesco) e il suo calciatore sono più uniti e innamorati che mai. E i più attenti avevano già notato che spesso, tra una dedica e un “ti amo” sui loro profili si parlava anche di matrimonio. Ebbene sì: il momento dei fiori d’arancio ora è vicino.