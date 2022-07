“Così ho capito tutto”. Anna Falchi, perché è finita col l’ex compagno politico dopo tanti anni

La vita può cambiare anche a 50 anni. Lo sa bene Anna Falchi che si è regalata una rivoluzione: ha detto addio al compagno Andrea Ruggeri con cui ha condiviso una relazione di 11 anni, ha cambiato casa con la figlia Alyssa, quasi 12 anni, avuta da Denny Montesi. Tornata al successo in tv, l’attrice e conduttrice frequenta anche un altro uomo, Walter Rodinò, suo coetaneo. In particolare è stato il portale Dagospia a lanciare la breve: “L’aquilotta è volata via! Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati. Dopo una lunga crisi la showgirl ha fatto la valigia e ha cambiato casa”.

Non ci sono ulteriori dettagli, ma a quanto pare c’era già da tempo aria di crisi tra i due. E pensare che soltanto il 22 aprile scorso, in occasione del 50esimo compleanno dell’attrice e conduttrice, Andrea Ruggieri aveva dedicato alla sua bella un dolcissimo messaggio d’amore su Novella2000. Anna Falchi e Andrea Ruggieri non erano sposati, la conduttrice non ha mai voluto il matrimonio e neppure convivevano. La convivenza è arrivata giusto un anno fa, ma a quanto pare le cose non sono andate come sperato.





Anna Falchi ex fidanzato, lasciati a causa della convivenza

Nel frattempo Anna Falchi ha ritrovato l’amore con Walter Rodinò, 50 anni ed è papà di una bellissima ragazza di 16 anni. Con Anna Falchi è stato un vero e proprio colpo di fulmine e i baci in pubblico pubblicati dal settimanale Chi sono sicuramente non un qualcosa di scontato. Potrebbe trattarsi di una storia importante. Lui è un uomo sportivo e laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma ma si occupa di comunicazione per grandi aziende.

Al settimanale Gente Anna Falchi ha raccontato il motivo per cui è finita con Andrea Ruggeri, deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa. “Un anno fa siamo andati a vivere insieme e non ha funzionato. È difficile condividere gli spazi e lo è ancora di più includere un’altra persona nei ritmi fino a quel momento scanditi solo dalle proprie abitudini e necessità. Spesso le persone sono troppo autonome per costruire giorno dopo giorno il nido comune. Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto. Mi sentivo data un po’ per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio”, rivela Anna Falchi.

Anna Falchi ha capito che la fiamma dell’amore stava via via spegnendosi: “Forse sì, da entrambe le parti. Non rende felici accorgersene. E qui entra in gioco il coraggio delle donne che non vogliono arrendersi a una situazione che non va come dovrebbe e preferiscono ripartire dalla propria libertà. Detto ciò, Andrea è stato l’uomo più importante della mia vita, ha sempre rispettato il mio essere mamma e mi ha regalato momenti bellissimi che conservo nel cuore”. Sulla nuova fiamma Walter Rodinò spiega che si stanno conoscendo e frequentando: “Il linguaggio è comune”. Non andranno in vacanza insieme.

