“E lei se n’è andata di casa”. Anna Falchi, la scoperta del gossip sul famoso fidanzato

Anna Falchi e Andrea Ruggieri, è finita. La storia tra la famosa showgirl e il deputato di Forza Italia, nonché nipote di Bruno Vespa, sta vivendo una fase molto delicata. I due, infatti, sono andati a convivere poco tempo fa dopo tanti anni di relazione. Si pensava quindi che il rapporto fosse ben consolidato, ma a quanto pare le cose non stanno proprio così. E c’è addirittura chi parla di separazione.

In particolare è stato il portale Dagospia a lanciare la breve: “L’aquilotta è volata via! Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati. Dopo una lunga crisi la showgirl ha fatto la valigia e ha cambiato casa”. Non ci sono ulteriori dettagli, ma a quanto pare c’era già da tempo aria di crisi tra i due. E pensare che soltanto il 22 aprile scorso, in occasione del 50esimo compleanno dell’attrice e conduttrice, Andrea Ruggieri aveva dedicato alla sua bella un dolcissimo messaggio d’amore su Novella2000.





Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati

Parole d’amore quelle di Andrea Ruggieri per Anna Falchi: “Per dirle del mio amore, certo; dei tantissimi auguri, ovvio; del fatto che festeggeremo, naturale; ma pure per dirle che anche se ormai è una donna, per me resta la ragazza più bella d’Italia”. Ora la notizia della crisi, anzi della separazione tra i due. Tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri è finita.

Anna Falchi e Andrea Ruggieri non erano sposati. La loro storia è iniziata dieci anni fa, ma Anna non ha mai voluto il matrimonio. Anzi, a dirla tutta i due neppure convivevano. La convivenza è arrivata giusto un anno fa, ma a quanto pare le cose non sono andate come sperato. Dopo pochi mesi insieme Anna Falchi rivelava: “La porta è sempre aperta per entrambi e se le cose non andassero… amen. Facciamo vite diverse, con orari diversi. Lo ripeto spesso: non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme. Sembra paradossale ma è così”.

Dunque che qualcosa non funzionasse era già emerso tempo fa. E pure in occasione del compleanno, quando Andrea Ruggieri le ha regalato un viaggio, la reazione di Anna Falchi non è stata entusiasmante: “Mi aspettavo qualcosa di più grosso…”. Insomma, sembra davvero finita per la coppia che si era conosciuta nel 2011 tramite amici comuni e da allora non si era mai separata.

