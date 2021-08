Momento davvero da dimenticare per la conduttrice televisiva Anna Falchi, che si è innervosita non poco durante la puntata del 7 agosto di ‘Uno Weekend’, condotta insieme al collega Beppe Convertini. Come accade ogni sabato sono stati portati in trasmissione diversi ospiti, che hanno tenuto compagnia ai telespettatori. Ma qualcosa non è andato esattamente come previsto e l’imprevisto in diretta ha fatto infuriare la padrona di casa, che però non pensava di essere ascoltata.

Quindi, si è lasciata andare ad una considerazione che avrebbe dovuto essere confidenziale e rivolta esclusivamente a Convertini, ma il microfono della donna era ancora aperto e quindi il pubblico ha sentito proprio tutto. Non sappiamo se saranno presi dei provvedimenti da parte della produzione, visto che ciò che è successo non dovrebbe mai verificarsi. Anna Falchi ha perso la pazienza e anche giustamente perché ciò che è accaduto ha provocato un disagio nei confronti della gente da casa.

Durante la puntata delle scorse ore, Anna Falchi è stata costretta a fare i conti con un episodio inaspettato. Si stava collegando con l’ospite Nicola, che si stava per unire in matrimonio, ma l’inquadratura della presentatrice è stata oscurata dalla presenza di tre autori. Questi ultimi sono dunque passati davanti alla telecamera e lei ha perso le staffe. Subito dopo, l’inviato è riuscito comunque ad intervistare l’ospite, ma è avvenuto lo sfogo a sorpresa della donna, che si è ascoltato nitidamente.





Queste le considerazioni fuori onda di Anna Falchi: “Tutti davanti alla telecamera sono passati, cioè sono passati tutti davanti, io non ho parole, ero così”. Durante la puntata di ‘Uno Weekend’, ci sono anche state altre problematiche di natura tecnica. Quindi, una puntata completamente da dimenticare. Non è stato dunque affatto semplice per lei e il collega Beppe Convertini condurre in porto questa trasmissione, che sarà ricordata indubbiamente per quelle affermazioni di stizza fuori onda.

