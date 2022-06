Anna Falchi e Walter Rodinò, il fidanzamento è ufficiale. Dopo un undici anni di fidanzamento la conduttrice e Andrea Ruggeri si sono lasciati. La notizia della loro rottura fu annunciata dal settimanale Chi che ha pubblicato le foto dell’addio simboleggiato dai due ex sorpresi ormai lontani per le vie di Roma. Ma non solo. In alcuni scatti si vedevano i momenti del trasloco dalla casa dove hanno vissuto insieme per un anno.

Sembrava un’amore infinito ma poi è giunta la fine. Il rapporto tra la conduttrice de I Fatti Vostri e il parlamentare di Forza Italia, nipote di Bruno Vespa, non era più idilliaco. Decisero di andare a vivere insieme con la speranza che il puzzle potesse essere ricomposto ma l’iniziativa non ha sortito l’effetto sperato. Con il risultato della separazione.





Anna Falchi e Walter Rodinò, il fidanzamento è ufficiale. A inizio giugno la conduttrice de I Fatti Vostri e il parlamentare di Forza Italia, nipote di Bruno Vespa, si sono separati e lei ha ritrovato l’amore tra le braccia di Walter. “La Famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia” aveva confidato tempo fa Falchi escludendo la possibilità di sposarsi dopo l’esperienza con Stefano Ricucci. Che possa ricredersi?

Il cuore di Anna adesso ha ripreso a battere per amore. Un nuovo inizio, il preludio di una fantastica love story come si evince dalle foto pubblicate in esclusiva nell’ultimo numero della rivista Chi di cui è direttore Alfonso Signorini. I due erano già stati avvistati nelle scorse settimane ma il bacio visibile sulla rivista ha confermato i rumor.

Walter ha 50 anni ed è papà di una bellissima ragazza di 16 anni. Con Anna Falchi è stato un vero e proprio colpo di fulmine e i baci in pubblico sono sicuramente non un qualcosa di scontato. Potrebbe trattarsi di una storia importante. Lui è un uomo sportivo e laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma ma si occupa di comunicazione per grandi aziende.

