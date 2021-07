Uno Weekend è il programma condotto da Beppe Convertini e da Anna Falchi su Rai1 al mattino del sabato e della domenica. In termini di ascolti il programma è partito bene con una media del 20% di share nella prima parte e del 19.3% nella seconda, superando complessivamente il milione di telespettatori. Segno che il format piace e che il pubblico sta apprezzando lo sforzo dei due conduttori.

Sempre tanti ospiti ad allietare la mattinata estiva: l’obiettivo di Uno Weekend, quindi, è quello di dare importanza ai riti collettivi degli italiani. La puntata del sabato mette le bancarelle del mercato al centro della narrazione. Tra i temi trattati nella puntata della domenica, invece, troveremo anche il cinema, il teatro, il giardino o l’arrivo imminente del lunedì e della nuova settimana da affrontare.

Con questo spirito i due conduttori animeranno il weekend di Rai1 in uno studio che il sabato si presti a essere riempito come un mercato e la domenica diventi la “loro” casa dove si prepara il pranzo, dove si mette a tavola la famiglia, dove ci si ritrova in salotto per il caffè.





La puntata di sabato 24 luglio si è conclusa con una gaffe della conduttrice Anna Falchi. Nel dettaglio dopo il collegamento con Barbara Di Palma c’è stato il saluto all’inviata dando l’appuntamento alla prossima settimana, convinta insomma che oggi fosse domenica. “Ci vediamo la settimana prossima sempre a Uno Weekend” ha detto Anna Falchi, subito corretta dal collega Beppe Convertini: “No, domani ci vediamo anche con Barbara”. Ha confuso i giorni della settimana: “Ah sì è vero sto ancora dormendo”, ha concluso Anna Falchi.

Sempre all’interno della stessa puntata di Uno Weekend, i due conduttori hanno dato vita ad un simpatico e surreale siparietto. Beppe Convertini e Anna Falchi hanno presentato il collegamento con il conduttore Pascal Vicedomini ma in video è apparso l’attore e regista Enrico Vanzina. I due però non se ne sono accorti ed hanno scambiato Enrico Vanzina per Pascal Vicedomini nonostante a parlare fosse il primo. Ed infatti Vanzina ha dovuto spiegare: “Pascal non c’è ci sono io, io sono Enrico Vanzina”. Insomma piccoli scivoloni che possono capitare durante una diretta.