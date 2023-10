Andrea Giambruno, un altro fuorionda eclatante. “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra“, sono state le parole di Giorgia Meloni trasmesse in un annuncio ufficiale in merito alla rottura con il compagno. E adesso, fuori un’altra scoperta dopo quelle già lanciate in precedente nel corso della puntata del tg satirico Striscia la Notizia.

Un altro fuorionda di Andrea Giambruno. I riflettori stentano a volersi spegnere: la luce resta calda e fissa sulla testa dell’ex di Giorgia Meloni. Nelle scorse ore il tg satirico Striscia la Notizia ha già fatto trapelare qualcosa in merito al dietro le quinte della trasmissione Diario del Giorno: “Posso toccarmi il pa… mentre ti parlo? Tu sei fidanzata? Come amore? Lo sai che io e … (il nome non è stato fatto) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con…”.

Leggi anche: “Giorgia un giorno capirà”. Andrea Giambruno, dopo lo scandalo Striscia parla Antonio Ricci





Un altro fuorionda di Andrea Giambruno dopo i fatti di Striscia la Notizia: “Sono terrorizzato…”

A distanza di poche ore, esce allo scoperto un altro fuorionda che vede ancora Andrea Giambruno protagonista indiscusso della scena. Tutto sarebbe accaduto quando l’ex di Giorgia Meloni ha presenziato a un convegno sul turismo a Pavia insieme all’assessora al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, già capogruppo di Fratelli di Italia in consiglio regionale.

La scena mostra Giambruno porgere all’assessora un bicchiere di acqua, poi però pensando di avere i microfoni spenti, ecco lanciarsi in uno sfogo. Parole rese a commento di quanto trapelato nel corso della puntata di Striscia: “Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione…”.

A questo punto anche Barbara Mazzali avrebbe risposto: “magari da dentro no, ma per chi guarda dal di fuori anche tu hai una tua leadership”, replica a cui Giambruno ha risposto: “Sì…” per poi ripassare la parola all’assessora: “quindi anche questo ci sta nel tuo personaggio…”. E Andrea Giambruno ha dunque affermato: “Sì, ma la cosa che ti dà noia è che ti vogliano fare passare per…”. Pochi minuti di audio, poi interrotti da un tecnico resosi conto dei microfoni accesi ed ecco fatto: un’altra notizia servita su un piatto d’oro.