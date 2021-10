Non devono essere stati giorni facili per Ambra Angiolini. In queste ultime settimane la conduttrice, attrice ed ex stella di Non è la Rai è finita al centro del gossip per la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri arrivata al capolinea, dicono, per un tradimento di lui. Come se non bastasse, ha anche ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. Tapiro delle polemiche, visto il motivo, che ha portato anche all’intervento della figlia di Ambra Angiolini, Jolanda Renga.

Aveva usato parole dure la primogenita avuta dal cantante, raccogliendo immediatamente il consenso da parte di tanti vip. Nel dettaglio aveva scritto sulla sua pagina Instagram come il Tapiro dovesse essere consegnato all’allenatore e non alla sua mamma. “E anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile?”. E ancora: “Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare?”.

Ambra Angiolini in abito da sposa

Se Massimiliano Allegri, ovviamente sentito dopo tutto questo clamore, ha scelto di non commentare alcuna notizia riguardante la sua vita sentimentale, Ambra Angiolini ha deciso di mettere fine una volta per tutte alla storia. Ha fatto un tatuaggio con la figlia Jolanda che rappresenta “un per sempre che non si poteva rifiutare”. Si tratta di un tattoo che prende forma unendo le loro braccia: su quello di Jolanda c’è una figura femminile che soffia verso l’immagine che si è tatuata Ambra, un soffione.





“Tu e Leo, sono ricchissima”, ha scritto l’attrice nella didascalia del post in cui svela il tatuaggio nuovo di zecca. Ma ora c’è una foto che ha letteralmente scatenato i fan di Ambra Angiolini: si è lasciata immortalare vestita da sposa con il sorriso stampato sulle labbra. Ma attenzione, sposa per esigenze cinematografiche. Lo scatto in questione arriva direttamente dal set del film ‘Per tutta la vita’, in uscita il prossimo 11 novembre.

Nella foto in questione Ambra Angiolini è uno schianto. Appare felice fuori da una chiesa con la fede all’anulare sinistro, guida una moto addobbata con tulle e fiori e indossa un tailleur giacca e pantaloni, quindi decisamente fuori gli schemi, ovviamente bianco. Al suo fianco c’è Fabio Volo che sfoggia un fiore all’occhiello. Sono appena diventati marito e moglie nel nuovo film di cui sono protagonisti e che li vedrà alla prese con un matrimonio ricco di sorprese.