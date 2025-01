“Addio, Signora”. Lutto nello spettacolo italiani: si è spenta l’amata attrice italiana di televisione e teatro. In una recente intervista aveva dichiarato: “Già alle elementari ero una leader, la prima della classe: il mio orgoglio non poteva farmi essere diversamente. La mia prima platea, il mio primo pubblico, è stata la mia classe”.

Una donna dal carattere fortissimo, sia in scena che nella vita: “Le radici sono importanti, ma… le cose che poi accadono sono già predestinate. È il carattere della persona che determina tutto. Io sapevo benissimo cosa volevo e dove volevo arrivare. Non è stato facile: appartenevo a una famiglia borghese, negli anni ’50 piacevano le cosiddette maggiorate, e io ero magrissima; tuttavia, avevo la certezza di non essere anonima. Avevo una volontà d’acciaio, ciò che desideravo volevo che si concretizzasse, ed è accaduto!”.

“Addio, Signora”. Lutto nello spettacolo italiano, se ne va una grande attrice

Ebbe un’infanzia complicata. Durante la guerra fu imprigionata in un lager, dal quale riuscì a fuggire grazie all’arguzia di sua madre. Di quella esperienza raccontò: “Avevo 11 anni quando sono rientrata in Italia e mi sono imposta, da subito, di non essere una vittima, di non essere lacrimevole o tormentata. Io volevo essere felice. Ho elaborato presto quanto mi accadde fino a voler incontrare, tanti anni dopo la fine della guerra, la direttrice del lager: seppi che aveva scoperto il piano di fuga escogitato da mamma, ma tacque, non ci denunciò e ci salvò la vita”.

Addio ad Anna Maria Ackermann. La grande attrice aveva 92 anni. Nacque il 24 dicembre del 1932 a Napoli. In televisione prese parte a numerosi sceneggiati, tra i quali i gialli a puntate “Le inchieste del commissario Maigret”, “Sherlock Holmes: L’ultimo dei Baskerville”, “La donna di cuori”, “Un certo Harry Brent” e il dramma “Il cappello del prete”, tratto dall’omonimo romanzo di Emilio De Marchi. Sul grande schermo ha lavorato in film come “La pelle” di Liliana Cavani, “I figli… so’ pezzi ‘e core” con Mario Merola, e “‘o Re” di Luigi Magni, al fianco di Giancarlo Giannini e Ornella Muti.

Debuttò a teatro con Eduardo De Filippo, interpretando diversi ruoli nelle sue celebri commedie. Oltre alla carriera di attrice, si è dedicata all’insegnamento di recitazione e dizione presso il Teatro Totò di Napoli. Tra i suoi allievi si annoverano Gennaro Silvestro, Alessandro Siani e Niko Depp. I funerali si terranno il giovedì 16 gennaio, alle ore 11.30, nella chiesa di San Ferdinando, a Napoli.