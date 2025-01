Momento molto doloroso per Eros Ramazzotti, che sta facendo i conti con un lutto importante. Ha perso una persona alla quale voleva un gran bene e la sua assenza sarà ora pesante nella sua vita. Una morte che ha lasciato il segno nel mondo della musica, infatti, anche tanti altri artisti hanno voluto omaggiare questo professionista di grandissimo valore.

Infatti, come riportato dal sito Milano Today, oltre ad Eros Ramazzotti anche tanti altri cantanti hanno subito questo lutto. Questi coloro che hanno lavorato a stretto contatto con questa persona che purtroppo non c’è più: Ultimo, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, Francesca Michielin, J-Ax, Fedez, I Club Dogo, Articolo 31, Aiello, Drusilla Foer, Loredana Bertè, Elodie, Tommaso Paradiso.

Eros Ramazzotti in lutto: “Già mi manchi”

Attraverso un’Instagram story, Eros Ramazzotti ha mostrato tutto il suo dolore per questo pesante lutto: “Fratello, ti voglio bene, già mi manchi. Cax, ciao Fausto“. Ma il cantante ha anche voluto aggiungere un altro messaggio sul profilo social di colui che è morto: “Ciao fratello mio. Non mi hai dato neanche il tempo di salutarti. Ti voglio bene per sempre”.

La morte ha raggiunto Fausto Cogliati, carissimo amico di Eros e famoso per essere stato un produttore, musicista, compositore, chitarrista e vocal coach. Aveva 66 anni e non si sanno le cause che lo hanno portato al decesso. Distrutto dal dolore anche Ultimo: “Insieme dal primo concerto al primo stadio Faustone mio. ‘Sai che ho i brividi?’, quando lo dicevi sapevo che era tutto ok. Fai buon viaggio”.

Cogliati aveva collaborato con i Club Dogo alla produzione di alcune canzoni come P.E.S., con Francesca Michielin al brano Amazing e con Fedez per l’album Sig. Brainwash. In televisione era stato produttore musicale a X-Factor.