Alla fine è arrivata la proposta di matrimonio. Loro formano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. E sì che la relazione è stata ricca di alti e bassi. Da un lato il cantante italiano, dall’altro il volto noto della tv. Si sono conosciuti una decina di anni fa, poi nel 2019 hanno partecipato a Temptation Island Vip, dove è emersa una preoccupante fragilità che ha portato alla rottura.

Nel 2020 i due si sono ritrovati al Grande Fratello Vip e lì è sembrato che l’amore fosse tornato a splendere. Tuttavia, appena finito il reality, i due sono tornati ognuno per la propria strada. Sembrava che la separazione stavolta fosse definitiva, ma il destino aveva in serbo un nuovo clamoroso ritorno di fiamma per loro. E adesso, ospiti de “La volta buona“, i due hanno annunciato il matrimonio.

Pago racconta di aver fatto la proposta di matrimonio a Serena Enardu

Dopo 13 anni di relazione, con una pausa di circa due anni, Pago e l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu sono oggi più felici che mai. Ospiti di Caterina Balivo a “La volta buona”, è stato proprio il cantante a rivelare: “Ho fatto la proposta a Serena. Sono andato di fronte ai genitori, mi sono inginocchiato e le ho fatto la proposta a Natale”.

“Penso sia arrivato il momento – ha aggiunto Pago – Non abbiamo ancora deciso la data però. Appena decidiamo ve lo diremo”. Ma le sorprese non sono finite. Infatti poco dopo la conduttrice ha mandato in onda un videomessaggio preparato dalla stessa Serena: “Non sai quanto è importante per me il nostro rapporto, quello che abbiamo costruito con fatica. A volte abbiamo disintegrato quello che avevamo costruito, ma poi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato da capo. Io adoro quello che siamo oggi e ti amo alla follia. Voglio invecchiare con te”.

Parole che confermano come ormai i due sono un tutt’uno. E per la gioia dei numerosi fan, che in questi anni ha seguito il percorso da loro compiuto, molto presto Pago e Serena convoleranno a nozze. Ricordiamo che Serena ha un figlio, Tommaso, avuto da una precedente relazione.

