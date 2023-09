Serena Enardu e Pago, la notizia sta già facendo il giro della rete. Poco più di un mese fa l’ex UeD e il cantante, che insieme hanno partecipato anche a Temptation Island e il GF Vip, hanno festeggiato il primo anniversario del loro ritorno di fiamma. Sono stati separati due anni e hanno avuto altri amori, ma entrambi pensavano ancora all’altro come raccontato a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. E a febbraio scorso avevano assicurato che non si sarebbero più lasciati, che stavolta sarebbe stato per sempre.

“Buon ritornato Amore mio – ha scritto Serena Enardu per festeggiare l’anniversario – È un anno che siamo ritornati insieme e Ti amo sempre di più”. Parole alle quali il cantante ha risposto con un “ps: per sempre”. Il video ha raccolto migliaia di visualizzazioni e una lunga serie di commenti a sostegno della coppia. Dopo quel video, un post pubblicato nel giorno di Ferragosto dove si sono nuovamente mostrati complici, come due adolescenti alla prima cotta.

Serena e Pago, la notizia inaspettata

Poi, più di recente, è arrivata la sfilata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Anche lì bellissimi e innamorati al Festival del Cinema di Venezia, così come lo erano nell’ultimo video di coppia, dove lei regala rose rosse al suo cantante preferito.

Ma cosa è successo adesso, a poco da quelle ultime immagini che trasudavano amore da ogni pixel? Sembra che siano di nuovo scoppiati, anche se nessuno dei due ha proferito parola. La prima a sganciare lo scoop, e intuire che il sogno di Serena Enardu e Pago fosse svanito di nuovo, è stata Deianira Marzano.

E nelle scorse ore anche diversi utenti sembrano aver notato che qualcosa non quadra e dato quindi ragione all’esperta di gossip social. Dopo Venezia i due non sono più apparsi insieme, lei non pubblicizza più il concerto evento di lui del 29 settembre a Forte dei Marmi, in generale non parlano più dell’uno e dell’altra e non si scambiano più nemmeno i like. Si è rotto tutto di nuovo?