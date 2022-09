“Ma avete visto Carlo?”. Morte regina Elisabetta, le malelingue fanno notare tutto: “Guardate bene”

Come da protocollo Carlo III, il nuovo Re della Gran Bretagna, è arrivato a Londra dopo la morte della madre Regina Elisabetta avvenuta giovedì 8 settembre a 96 anni. Nella giornata di sabato 10 settembre sarà formalmente proclamato Re del Regno Unito. La cerimonia si terrà alle 10 ora locale (le 11 italiane) al St James’s Palace a Londra, davanti a un corpo cerimoniale noto come Accession Council, un organo composto da membri del Privy Council (un gruppo di parlamentari, alti funzionari pubblici, rappresentanti del Commonwealth e il sindaco della City di Londra).

Re Carlo ha lasciato il castello di Balmoral nella tarda mattinata di venerdì 9 settembre e insieme alla moglie, la Regina Camilla, hanno preso un volo da Aberdeen per tornare a Londra. È il primo giorno di regno per il nuovo monarca, che inseguito incontrerà il premier, Liz Truss e poi farà un discorso alla nazione.





Re Carlo III a Buckingham Palace: bagno di folla per il sovrano

Arrivato a Buckingham Palace per Carlo III c’è stato un bagno di folla. A Tagadà, su La7, Tiziana Panella segue in diretta gli eventi britannici. “Ricordiamolo, quante ore sono passate dalla morte? Le 19.30 italiana giusta? Chiunque di noi se si immedesima capisce le difficoltà, è Re Carlo ma è anche il figlio della madre che è andata via“, premette la giornalista. Intanto la regia manda in onda le immagini da Londra: il nuovo sovrano saluta e stringe le mani di quasi tutti i sudditi appostati in prima fila dietro le transenne lungo la strada che conduce a Buckingham Palace.

Si tratta di una inedita vicinanza fisica, l’atteggiamento del sovrano appare abbastanza diretto e partecipato. Il lutto passa quasi in secondo piano: Carlo III sorride, scambia qualche parola, sembra essersi dato come priorità quello di rincuorare il Paese in un momento di dolore, quasi di smarrimento.

“Il passaggio dei poteri per i monarchi è questo: è il momento più triste, perdere un genitore, ma per Carlo è il momento della gioia atteso da 70 anni – commenta Enrico Franceschini del Corriere della Sera -. Rispetto allo stile della Regina, visto che non sono passate nemmeno 24 ore, lo trovo un po’ troppo sorridente. Forse la contentezza di essere re e di vedere la gente affettuosa con lui forse gli ha fatto dimenticare che è un uomo in lutto, come ricorda il suo abito scuro. Un po’ troppo allegro, diciamo…”.

