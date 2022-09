Purtroppo la terribile notizia è arrivata e i sudditi d’Inghilterra sono nel dolore più profondo. La regina Elisabetta è morta a 96 anni. Effettivamente grande preoccupazione era stata manifestata nell’ultimissimo periodo, visto che i medici avevano precedentemente comunicato che le condizioni di salute della monarca erano peggiorate ed era stata disposta la supervisione dei medici. Era stata informata immediatamente tutta la sua famiglia, con il principe Carlo e Camilla i primi ad essere accorsi nella residenza di Balmoral.

Dunque, la regina Elisabetta è morta e ora ci saranno giorni di lutto ad attendere il Regno Unito, prima della proclamazione del nuovo re, che sarà appunto suo figlio Carlo. Dopo che i dottori avevano lanciato l’allarme sullo stato di salute della sovrana, era arrivato anche il nipote William, secondo in linea di successione al trono, che aveva lasciato la capitale Londra per raggiungere la Scozia. E successivamente erano anche giunti tutti gli altri figli della monarca, ovvero Anna, Andrea ed Edoardo.





La regina Elisabetta è morta a 96 anni

Purtroppo, ciò che nessuno avrebbe mai voluto apprendere è successo. La regina Elisabetta è morta poco dopo un anno dalla scomparsa del marito Filippo di Edimburgo. C’erano state sin da subito avvisaglie negative, col comunicato anche da parte della premier inglese Liz Truss: “L’intero paese è profondamente preoccupato dalle notizie che arrivano oggi da Buckingham Palace. I miei pensieri – e quelli delle persone in tutto il Regno Unito – sono con Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento”.

Inoltre, anche la Bbc aveva cambiato la sua programmazione ordinaria e tutti avevano anche notato la presenza dei conduttori vestiti di nero. A parlare era stato anche l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby: “Le mie preghiere, e quelle di tutti i fedeli della Chiesa d’Inghilterra, sono oggi per Sua Maestà la Regina. Possa la presenza di Dio rafforzare e offrire conforto a Sua Maestà, alla sua famiglia, e a tutti coloro che si prendono cura di lei, a Balmoral”. La Bbc inoltre forniva una sorta di bollettino h24 sulle condizioni della sovrana.

Il marito Filippo di Edimburgo l’aveva lasciata vedova il 9 aprile del 2021. Ricordiamo inoltre che a febbraio lei era stata colpita dal coronavirus. Si erano messi in viaggio anche Harry e Meghan Markle per stare vicino alla monarca. Nelle foto di martedì con la premier Truss era sì apparsa col sorriso, ma in tanti avevano notato le sue precarie condizioni fisiche con la presenza del bastone che l’aiutava a camminare e dei lividi sul corpo non solo per l’età avanzata ma anche per l’inserimento di alcuni aghi per dei trattamenti. E la sua morte chiude una lunghissima presenza sul trono, visto che la sua incoronazione era avvenuta il 2 giugno del 1953 dopo il decesso di suo padre Giorgio VI.

“Sta morendo?”. Regina Elisabetta: la drammatica notizia dai medici, conferme dal governo