Morte della Regina Elisabetta II, Kate Middleton assente. La data dell’ 8 settembre 2022 passerà alla storia. Dopo oltre 70 lunghi anni di regno, la Regina Elisabetta ha chiuso per sempre i suoi occhi a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni fisiche. La famiglia reale sta vivendo un momento emotivamente delicato, tutta riunita al Castello di Balmoral. Ma la Duchessa di Cambridge non si è vista e il motivo è preciso.

Kate Middleton assente al capezzale della Regina Elisabetta II. Presenti fin da subito, Anna, Carlo e Camilla, poi i nipoti Harry e William accorsi in breve tempo non appena ricevuta la notizia del decesso. A mancare, come racconta il ‘NewYorkPost‘, era Kate Middleton.





Kate Middleton assente al capezzarle della Regina Elisabetta II. Il motivo ufficiale

Castello di Balmoral nel caos, la notizia della morte della Regina Elisabetta II scuote gli animi di tutti e non solo dei reali, riuniti al capezzale della sovrana, ma non Kate. Pare che la duchessa sia rimasta in Inghilterra con i tre figli, per far vivere loro il primo giorno di scuola nella nuova Lambrook School in una dimensione di serenità. (Morte della Regina Elisabetta II: “Chi prende il suo posto”).

A specificare il motivo dell’assenza di Kate Middleton al capezzale della sua amata Regina Elisabetta II un comunicato ufficiale di Kensington Palace a darne notizia: “La Duchessa di Cambridge è rimasta a Windsor con il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis che oggi erano impegnati nel loro primo giorno di scuola”. (Kate Middleton sempre più magra: la dieta della Duchessa).

Cosa succederà da ora in poi? È noto a tutti che Carlo III assumerà la carica di re mentre Camilla prenderà il titolo di regina consorte. All’età di 40 anni William sarà l’erede al trono e assume il titolo di Duca di Cornovaglia, mentre la moglie Kate diventa Duchessa di Cornovaglia.

