“Sarà sepolta lì”. Morte della Regina Elisabetta, la sovrana in persona lo aveva deciso da tempo

Con la morte della Regina Elisabetta è iniziato quella che in codice è chiamata operazione ‘London bridge is down’, il protocollo che accompagnerà i prossimi 10 giorni: dall’arrivo del feretro a Londa alla sepoltura. A dare uno spaccato su quello che succederà è Adnkronos. Nel D-Day+2, la bara della Regina lascerà il castello di Balmoral e verrà trasportata nel palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, sua residenza ufficiale in Scozia. Domani, D-Day+3, vi sarà una processione dal palazzo verso la cattedrale di St. Giles, dove è previsto una cerimonia religiosa, presente la famiglia reale.



Successivamente la cattedrale rimarrà aperta al pubblico per 24 ore per permettere di rendere omaggio alla bara, anche se la vera camera ardente sarà a Londra. Il nuovo re Carlo, che avrà già ricevuto le condoglianze dal parlamento di Westminster, le riceverà anche dal primo ministro e il parlamento scozzesi.





Morte Regina Elisabetta, la sovrana sarà sepolta accanto a Filippo



Nella serata del D-Day+4, la bara della Regina verrà trasportata in treno fino a Londra, dove arriverà il giorno successivo. Quel giorno, Carlo III sarà in Irlanda del Nord per le condoglianze ufficiali e una messa alla cattedrale di Belfast. Nei giorni successivi Carlo andrà anche in Galles. Il D Day+5, la bara verrà trasportata a Buckingham Palace. Da qui verrà trasferita a Westminster Hall, dove è prevista la camera ardente aperta 23 ore al giorno fino al funerale di stato, che si terrà il D Day+10 a Westminster Abbey. (Leggi anche “Chi prende il suo posto”. Morte regina Elisabetta, niente è scontato: chi è l’erede al trono e come funziona)



Tutto il paese osserverà due minuti di silenzio. La regina verrà poi sepolta nella Cappella Commemorativa di Re Giorgio VI, all’interno della Cappella di San Giorgio, sono sepolti tra gli altri anche la sorella, i genitori della sovrana e il Principe Filippo, l’amato duca di Edimburgo morto il 9 aprile del 2021. Intanto questa mattina inizieranno i passi formali per la prese del trono da parte di Carlo.



Il primogenito della Regina, che prenderà il nome di Carlo III, terrà un discorso e incontrerà il primo ministro, il governo, il capo dell’opposizione, l’arcivescovo di Canterbury e il decano di Westminster. Sempre oggi il Consiglio di Accessione si riunirà a palazzo St. James e il nuovo re sarà proclamato dal balcone.

“Loro due no”. Morte Elisabetta, brutto colpo per Harry e Meghan. La decisione prima di morire