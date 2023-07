Re Carlo e quel gesto verso Camilla che fa discutere. Era un po’ di tempo che non sentivamo parlare del sovrano del Regno Unito ed ecco che spunta fuori un episodio di cui tanti stanno parlando. D’altra parte un po’ è per la posizione che ricopre, un po’ anche per i suoi modi a volte eccentrici Carlo ci regala sempre delle ‘perle’. Ricordate? Poco tempo fa, proprio nel corso dell’evento più atteso, l’incoronazione tenutasi il 6 maggio, in molti si accorsero di una gaffe.

Mentre aspettava William e Kate Re Carlo d’Inghilterra è stato tradito dal labiale parlando con una guardia all’esterno. Secondo quanto ricostruito da un lettore labiale per Sky News la frase incriminata sarebbe stata questa: “Non possiamo mai essere puntuali. Sì, sono… Questo è negativo. C’è sempre qualcosa… Questo è noioso“. E certo che annoiarsi durante la propria incoronazione deve essere una specie di record. Ma recentemente è accaduto qualcosa di ancor più spiacevole…

L’incoronazione come re di Scozia e il gesto verso Camilla

Un paio di giorni fa Re Carlo d’Inghilterra è stato incoronato come sovrano di Scozia. Il sovrano ha ricevuto i simboli del potere anche in questo stato della Gran Bretagna, cioè la corona, lo scettro e la spada di stato. Tutto in regola? Mica tanto. Molti sudditi si sono accorti di alcuni gesti di Carlo nei confronti della regina consorte che stanno provocando un vespaio di discussioni.

A quanto pare Re Carlo ha dato alcuni colpetti alle mani di Camilla. E in molti hanno ipotizzato che dietro quei gesti si nasconda un’accentuata insofferenza. Ma verso cosa? Cerchiamo di capirlo. Alla cerimonia di incoronazione di Edimburgo oltre a Carlo e Camilla c’erano anche il primogenito del sovrano il principe William e sua moglie Kate Middleton. In tanti hanno notato che nonostante il sorriso tenuto per tutto l’evento Carlo è apparso piuttosto insofferente.

👑Crown, Sceptre and Sword: King Charles Presented with Honours of Scotland. pic.twitter.com/4MzDIQih4D — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) July 5, 2023

I colpetti che Carlo ha dato alle mani di Camilla sarebbero stati proprio il segno evidente di questo nervosismo. Al termine della cerimonia, poi, i reali hanno assistito allo spettacolo aereo della Raf. E molti hanno notato che entrambi hanno parlato praticamente restando immobili, come se fossero irrigiditi. Altra conferma di una situazione di tensione? Ma per quale ragione? Resta un mistero, ma per qualcuno la situazione già sarebbe “fuori controllo”. Sarà davvero così o tanto rumore per nulla?

