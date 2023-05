“Lo ha detto davvero!”. Carlo III tradito dal labiale: la frase pazzesca pronunciata durante l’incoronazione (VIDEO)

Carlo III è stato incoronato re nell’abbazia di Westminster. I sovrani sono poi usciti dall’abbazia accompagnati dall’inno nazionale, entrambi con la corona sul capo. Il re, con il lungo manto di velluto rosso bordato d’ermellino e nelle mani lo scettro e il globo, ha camminato davanti a tutti, mentre la regina seguiva più indietro. Il suono delle campane dell’abbazia ha salutato l’uscita del re.

Per la città centinaia di migliaia di persone hanno salutato i nuovi sovrani. Carlo III e Camilla sono poi tornati a Buckingham Palace sulla Gold State coach, fastosa ma purtroppo scomoda carrozza d’oro utilizzata in tutte le ultime incoronazioni a partire da quella di Guglielmo IV nel 1831. Solo i sovrani e i loro coniugi possono salirvi.

Re Carlo e la regina Camilla, entrambi con le corone sul capo e lui col mantello reale, si sono affacciati al balcone di Buckingham Palace per salutare la folla. Con loro c’erano tutti i paggetti, due dame di compagnia di Camilla, l’erede al trono William con la moglie Kate e i tre figli e altri membri della famiglia reale. Il principe Harry, come previsto, non c’era.

Domenica 7 maggio sono proseguiti i festeggiamenti per l’incoronazione di Carlo III con l’evento musicale più atteso dell’anno, il concerto al castello di Windsor, e pranzi a cui parteciperanno i reali. Dai Take That a Katy Perry, da Lionel Richie ad Andrea Bocelli, molte le star che hanno preso parte all’evento al quale hanno partecipato 20mila persone provenienti da tutto il Regno Unito oltre al re e alla regina Camilla e ai membri della famiglia reale.

Durante l’incoronazione re Carlo III è stato tradito dal labiale mentre pronunciava la parola “noioso”. Il re è stato ripreso mentre si trovava nella carrozza utilizzata per arrivare a Westminster mentre parlava con una guardia all’esterno e commentare, a quanto pare, il ritardo di William e Kate. Un lettore labiale per Sky News ha detto che il re si è lamentato: “Non possiamo mai essere puntuali. Sì, sono… Questo è negativo. C’è sempre qualcosa… Questo è noioso“, ha detto ripreso dalle telecamere. (clicca per guardare il video sul The Guardian)