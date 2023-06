Lady Diana, la cifra da capogiro per il maglione. Sono trascorsi 26 anni da quel tragico incidente che strappò via la vita della principessa più amata di sempre. Correva il 1997 quanso Lady Diana è rimasta mortalmente coinvolta nel dramma. Per la principessa del Galles i cuori continuano ad ardere di affetto e di stima ed è per questo che uno degli indumenti più iconici di Lady D sarà l’oggetto di valore tra i più gettonati nel corso dell’asta di Sotheby’s che si terrà a NewYork dal 31 agosto al 14 settembre.

Il maglione di Lady Diana all’asta a una cifra da capogiro. Iconico l’indumento con cui nel 1981 Lady D si è presentata al cospetto dei presenti nel corso di una partita di polo del principe Carlo. Il maglione rosso con pecore bianche e un’unica pecora nera risale dunque ai primi periodi della storia d’amore tra la principessa del Galles e quello che sarebbe poi diventato il futuro Re d’Inghileterra.

Un sorriso che il tempo non cancella, quello di Lady D., e quel maglione semplice, quanto quell’animo, ma simbolico, di una personalità che ha sempre provato con eleganza e determinazione a uscire fuori dalla voce del coro, preservando la propria autenticità. Il capo d’abbigliamento di Lady Diana era forse tra i più amati dalla principessa, al punto che la stessa ne chiese la riparazione attraverso una lettera inviata alle stiliste Muir e Osborne, co-fondatrici del marchio Warm & Wonderful.

“Dalla prima apparizione pubblica di Diana nel saltatore di pecora rossa brillante – ad una partita di polo nel 1980 e di nuovo nel 1982 – lei e il design sono stati indissolubilmente legati”, si legge sul profilo Instagram di Warm & Wonderful a corredo della foto che ritrae la principessa con il maglione addosso. “Abbiamo notato una piccola scatola. All’interno, nascosto accanto a un copriletto di cotone, c’era il maglione rosso con la pecora originale di Diana del 1981”, hanno raccontato poi le due stiliste.

E oggi quel maglione ha raggiunto proprio per questi aneddoti un valore dalla cifra da capogiro. Infatti il valore stimato si aggira tra i 50.000 e gli 80.000 dollari che corrispondono a circa 45.000/73.000 euro. “Questo indumento eccezionale, meticolosamente conservato, porta l’eco della grazia, del fascino e dell’occhio attento per la moda della principessa Diana”, sono le parole di Cynthia Houlton, responsabile globale della moda e degli accessori di Sotheby’s.