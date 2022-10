La data è stata fissata: 6 maggio 2023, è il giorno in cui Carlo III sarà incoronato Re d’Inghilterra dopo la morte della Regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace, aggiungendo che la cerimonia, nonostante sarà “radicata nelle tradizioni” e si svolgerà secondo lo sfarzo tradizionale, sarà più moderna rispetto alle precedenti incoronazioni reali e “guarderà al futuro”. L’arcivescovo di Canterbury Justin Welby officerà la cerimonia, che vedrà Carlo incoronato insieme alla moglie Camilla, la regina consorte.

Sono sempre accesi i riflettori sulla famiglia reale inglese, in particolare sul principe Harry e su sua moglie Meghan Markle. Dopo la morte della Regina, Meghan avrebbe chiesto un incontro al nuovo sovrano. Lo ha raccontato Neil Sean, un corrispondente di intrattenimento apparso su NBC News, MSNBC e Access Hollywood. “Prima di tornare in California Meghan ha chiesto un’udienza personale con re Carlo III – ha detto Sean in un video pubblicato su YouTube, che ha registrato quasi 300.000 visualizzazioni. È una mossa molto coraggiosa da parte di Meghan stessa. Sarebbe un’opportunità per chiarire come stanno veramente le cose”.

Lady Diana, segreto nascosto a Carlo sulla nascita di Harry

Altro tema abbastanza scottante per Harry e Meghan è la questione relativa ai figli, Archie e Lilibet, che sono stati privati dei titoli di altezza reale. Ebbene come spiega l’esperta reale Katie Nicholl, Carlo sembra intenzionato a concedere i titoli ai nipotini ma a una condizione: Harry e Meghan dovranno impegnarsi a essere rispettosi verso la Corona britannica. Tutti gli osservatori reali sono convinti che i duchi ci tengano moltissimo a veder trasformati i figli in principi. Carlo lo sa e temporeggia.

“Dipenderà molto da quanto accadrà nei prossimi mesi con il libro di Harry e il reality dei Sussex”, ha spiegato una fonte al Daily Mail. I duchi, insomma, sono avvisati: se lanceranno contro la famiglia reale altri strali avvelenati, Carlo farà calare dall’alto una decisione che a loro due non piacerà affatto. Niente titoli principeschi ai loro figli.

La vita del principe Harry, il secondogenito di Carlo III e dell’ex moglie Diana, è stata spesso oggetto di indiscrezioni che adesso vengono rispolverate, a partire dalla gravidanza di Lady Diana. Nel libro “Diana, la vera storia nelle sue parole” di Andrew Morton si legge che Lady D mantenne un segreto fino alla nascita di Harry: “Sapevo che Harry sarebbe stato un maschio, lo vidi sull’ecografia – rivelò Diana – ma Carlo aveva sempre voluto una bambina. Voleva due figli, di cui una femmina. Per questo non glielo dissi”. Quando poi nacque Harry, il 15 settembre del 1984, Carlo non sembrò entusiasta e nello stesso periodo, riprese a frequentare Camilla, oggi Regina Consorte.