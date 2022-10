“A voi la scelta”. Harry e Meghan Markle, il momento è arrivato: re Carlo ha deciso su di loro

Carlo III ha deciso, la novità riguarda il futuro di Harry e Meghan Markle all’interno della casa reale; novità all’interno della quale entrano anche i figli dei duchi di Sussex, Archie e Lilibet. Che la situazione sia tesa nella royal family lo testimonia la prima foto ufficiale di Carlo III con la famiglia. Sono raffigurati il nuovo sovrano Carlo III, la regina consorte Camilla e la coppia William e Kate. Tutti e quattro sono vestiti a lutto, di nero. Il re posa con la mano nella tasca stringendo il braccio attorno alla moglie. Il principe William, erede al trono, si trova al fianco del padre con le braccia abbassate, mentre la Principessa del Galles abbraccia da dietro il marito.



Di Harry e Meghan nessuna traccia. Nonostante la lite pare ci fosse stato un tentativo di riconciliazione. A sganciare la bomba era stato Neil Sean, un corrispondente di intrattenimento apparso su NBC News, MSNBC e Access Hollywood. “Prima di tornare in California Meghan ha chiesto un’udienza personale con re Carlo III – ha detto Sean in un video pubblicato su YouTube, che ha registrato quasi 300.000 visualizzazioni”.

Carlo III, Harry e Meghan Markle reintegrati a una condizione



E ancora: “È una mossa molto coraggiosa da parte di Meghan stessa. Sarebbe un’opportunità per chiarire come stanno veramente le cose e spiegare alcune delle ragioni che li hanno spinti a fare ciò che hanno fatto negli ultimi due anni”. Il colloquio poi non c’era stato. Ora però sembra sia stato Carlo a tentare un’apertura anche se le caratteristiche non sembrano quella di una conciliazione ma di un diktat.



Vi ricordate la decisione di privare Archi e Lilibet dei titoli di Altezze reale? Ebbene come spiega l’esperta reale Katie Nicholl, Carlo sembra intenzionato a concedere i titoli ai nipotini ma a una condizione: Harry e Meghan dovranno impegnarsi a essere rispettosi verso la Corona britannica. Tutti gli osservatori reali sono convinti che i duchi ci tengano moltissimo a veder trasformati i figli in principi. Carlo lo sa e temporeggia.



“Dipenderà molto da quanto accadrà nei prossimi mesi con il libro di Harry e il reality dei Sussex”, ha spiegato una fonte al Daily Mail. I duchi, insomma, sono avvisati: se lanceranno contro la famiglia reale altri strali avvelenati, Carlo farà calare dall’alto una decisione che a loro due non piacerà affatto. Niente titoli principeschi ai loro figli.

