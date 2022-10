Meghan Markle, la nuova rivelazione della duchessa rischia di creare un terremoto all’interno della casa reale: la chiave è in un nuovo libro che re Carlo III starebbe cercando di fermare. Che la fratture non si fosse sanata era chiaro da quanto riportato dal Sun. Secondo il tabloid, il giorno della morte della regina il principe Harry , che si trovava a Frogmore Cottage, avrebbe ricevuto una chiamata dal padre che gli avrebbe chiesto di non portare Meghan. “Carlo ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così profondamente triste”, aveva detto una fonte al giornale.



“Gli è stato fatto notare che Kate non sarebbe andata e che l’evento era riservato ai famigliari più stretti”, aveva aggiunto la fonte. Secondo cui “Carlo ha detto molto, molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta”. C’era poi stato un tentativo di riconciliazione. A sganciare la bomba era stato Neil Sean, un corrispondente di intrattenimento apparso su NBC News, MSNBC e Access Hollywood.

Meghan Markle, il nuovo libro imbarazza la casa reale: re Carlo III prova a fermarlo



“Prima di tornare in California Meghan ha chiesto un’udienza personale con re Carlo III – ha detto Sean in un video pubblicato su YouTube, che ha registrato quasi 300.000 visualizzazioni. È una mossa molto coraggiosa da parte di Meghan stessa. Sarebbe un’opportunità per chiarire come stanno veramente le cose e spiegare alcune delle ragioni che li hanno spinti a fare ciò che hanno fatto negli ultimi due anni”.



Stando a un’indiscrezione riportata da Dagospia, la duchessa di Sussex avrebbe chiesto di vedere il nuovo sovrano d’Inghilterra in privato per fargli una proposta. In particolare l’ex attrice americana avrebbe detto al suocero di essere disposta a non pubblicare il libro prossimo all’uscita. Si tratterebbe di un libro di fuoco e non troppo gentile con la famiglia reale.



Meghan Markle avrebbe posto una condizione per tenere chiuso nel cassetto il libro: riaccogliere Harry a corte. Quello che succederà non è dato sapere ma sembra che re Carlo III sia pronto a tutto pur di evitare alla Corona un ulteriore scandolo e un nuovo dolore dopo la scomparsa della regina Elisabetta.

