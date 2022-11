“La vendetta è servita”. Harry e Meghan, dura risposta a Re Carlo III dopo l’ultima provocazione

Harry e Meghan Markle no al Natale con la Famiglia Reale, il primo senza la Regina Elisabetta. Uno smacco a re Carlo II che, a quanto riportano i ben informati, avrebbe voluto riunire la famiglia, soprattutto passare un po’ di tempo con i nipotini Archie e Lilibet, ma Harry e Meghan avrebbero declinato l’invito. L’indiscrezione è stata lanciata dal Mirror che ha spiegato che i rapporti tra Harry e Meghan e il resto della Royal Family sono ormai ai minimi termini.



Una crisi acuita ulteriormente dall’uscita del nuovo libro di Harry in uscita a inizio 2023 e che si preannuncia essere una vera bomba: racconterà l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta del duca di Sussex, senza lesinare dettagli sulla sua recente uscita dalla famiglia reale britannica insieme alla moglie Meghan Markle. Scriveva il principe nella nota seguita la conclusione del libro. “Ho indossato molti abiti in questi anni, sia letteralmente che metaforicamente, e la mia speranza è che raccontando la mia storia”.

Harry e Meghan Markle, no al Natale con la Famiglia Reale: il motivo



“I suoi alti e bassi, gli errori, le lezioni imparate, io possa mostrare che non importa da dove si viene, ma che ho in comune col lettore molto più di quello che si pensa». Il principe si è detto poi profondamente «grato dell’opportunità di condividere ciò che ha imparato nel corso della mia vita», ma ci si aspetta che il memoir contenga molto più che un resoconto dei suoi successi filantropici”.



Risanare la frattura tra Harry e la famiglia sembra sempre più difficile. A quanto riportano alcune fonti Harry e William non si parlerebbero da diverso tempo, re Carlo vorrebbe tentare la distensione ma dopo la decisione di avocare per sé il ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines, il Corpo anfibio della Royal Navy, ruolo che era stato proprio di Harry, in famiglia non si respira una bella aria.



E Meghan? Per ora resta in silenzio. Nelle settimane passate aveva raccontato il suo rapporto con la Regina Elisabetta. “Mi sento fortunata ad averla conosciuta. Sento una profonda gratitudine per aver potuto trascorrere del tempo con lei e conoscerla”, ha raccontato a Page Six. Parlando anche del giorno in cui la sovrana è venuta a mancare: “Sono davvero grata di aver potuto stare con mio marito per sostenerlo, specialmente durante quel periodo. Ciò che è così bello è guardare l’eredità che sua nonna è stata in grado di lasciare su diversi e tanti fronti”.

