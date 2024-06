La tregua mediatica su Kate Middleton sembra già finita. Qualche giorno fa i sudditi inglesi hanno potuto nuovamente vedere dal vivo la principessa del Galles in occasione del compleanno di Re Carlo. Le condizioni della moglie del principe William sono sembrate buone, e questo aveva tranquillizzato un po’ tutti dopo mesi di illazioni e voci, anche le più terribili.

Nuove indiscrezioni riportate dalla stampa internazionale in queste ore rivelano alcuni retroscena preoccupanti riguardanti Kate Middleton e il giorno della cerimonia in onore di Re Carlo. Queste voci hanno fatto salire di nuovo la preoccupazione della gente per lo stato di salute della principessa, e soprattutto su come viene gestita la sua immagine da parte di Buckingham Palace.

Kate Middleton, esce retroscena choc dopo la parata per Re Carlo

Era da tempo che la principessa non partecipava più ad eventi pubblici. L’ultima apparizione di Kate risale al video con cui ha annunciato la diagnosi della malattia. Per questo, quando è riapparsa sui social per dire che sarebbe stata insieme agli altri membri della famiglia reale per il Trooping The Colour, tutti hanno esultato di gioia.

Ora però emerge un dettaglio proprio sulla preparazione di Kate in vista del grande evento. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, la moglie di William si sarebbe sottoposta a una lunga seduta di make up prima di prendere parte al Trooping the Colour. Ci sarebbero volute due ore di trucco per mitigare gli effetti della chemioterapia che la 42enne sta affrontando da qualche mese. La Middleton si sarebbe anche messa una parrucca e delle extension sulle sopracciglia.

Questo scenario sembra lontano da quello descritto dalla stessa principessa. In un video Kate ha spiegato che sta facendo “buoni progressi”, precisando che “ci sono giorni buoni e giorni brutti”. “In quei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi arrenderti e lasciare riposare il tuo corpo. Ma nelle belle giornate, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il tuo benessere”. Il trattamento continuerà “ancora per qualche mese”.

L’apparizione di Kate Middleton al compleanno di Re Carlo è stata un evento atteso e carico di emozioni. La principessa, che da tempo combatte una difficile battaglia contro la malattia, ha mostrato grande forza e determinazione, continuando a svolgere i suoi doveri pubblici con grazia. La sua presenza è stata accolta con gioia e sollievo da parte dei sudditi, preoccupati per le sue condizioni di salute. .

Kate Middleton, nonostante le sfide, rimane una figura centrale per il futuro della famiglia reale e di grande ispirazione. La sua apertura sulla malattia hanno mostrato la volontà di affrontare le avversità con coraggio.