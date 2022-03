“Decisione choc”. Charlene di Monaco, la situazione si complica. Sta succedendo a Palazzo

Charlene di Monaco ha fatto rientro a casa dopo mesi passati in Sudafrica e dopo il ricovero in una clinica in Svizzera. Il calvario per la moglie di Alberto è iniziato dopo aver contratto una grave infezione a naso, gola e orecchie e dopo essere stata sottoposta a ben tre operazioni chirurgiche. Una situazione che ha costretto la principessa a stare lontano per mesi dalla famiglia e non vedere per molto tempo i figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

Poi lo scorso novembre il ritorno nel Principato. Ma si è trattato di un ritorno breve poiché dopo poco tempo Charlene di Monaco è stata ricoverata in Svizzera. Secondo Voici la principessa sarebbe stata ricoverata in una lussuosa clinica svizzera (per cui Alberto avrebbe sborsato 130mila euro a settimana) che curerebbe la dipendenza da farmaci, la Kusnacht Practice. Sua Altezza Serenissima avrebbe sviluppato una dipendenza da sonniferi che potrebbe essere una diretta conseguenza della malattia.

Negli ultimi giorni è arrivato l’annuncio del ritorno a casa. “In accordo con i Suoi medici, visto l’incoraggiante risultato delle cure – leggiamo oggi in un comunicato ufficiale – la principessa proseguirà il recupero nel Principato, con Suo Marito e i figli al Suo fianco. SAS si è felicemente riunita con la Sua famiglia e i suoi cari”. SAS, per chi non lo sapesse, è l’appellativo che sta per “Sua Altezza Serenissima” che viene attribuito, oggi, nel 2022, soltanto ai regnanti di Monaco e Liechtenstein.





Una notizia che ha reso felici i sudditi del Principato ormai impazienti di rivedere la principessa Charlene. Due potrebbero essere le occasioni e si tratta di altrettanti appuntamenti importantissimi per il Principato di Monaco: il Gran Premio di Formula 1, che si terrà il 28 e il 29 maggio 2022 e la regata “Riviera Water Bike Challenge”, in programma per il prossimo 5 giugno dallo Yacht Club di Monaco. I proventi di quest’ultimo evento, inoltre, saranno destinati proprio alla Fondation Princesse Charlene de Monaco.

Insomma prima o poi la principessa dovrà tornare a farsi vedere in pubblico. Nel frattempo sempre Voici riporta da fonte anonima che Charlene non avrebbe voluto fare ritorno a Monaco: “Vuole trasferirsi in Svizzera con i figli…”. Una rivelazione che, però, non ha trovato alcun riscontro per ora. Nessuna conferma né smentita. In tutti i casi serve tempo affinché la principessa riprenda con costanza agli impegni ufficiali, rinsaldando il legame con i monegaschi.