“Perché non si vede più”. Charlene, tutta Monaco chiacchiera: nuova bomba sulla principessa

Da mesi Charlene di Monaco ha fatto rientro nel Principato dopo essere stata assente per molto tempo a causa di una operazione a orecchio, naso e gola cui si è dovuta sottoporre per una infezione otorinolaringoiatrica. È stata operata in Sudafrica, suo paese d’origine, in anestesia generale. Lo scorso maggio per la prima volta in pubblico ha parlato del suo stato di salute: “Oggi mi sento più serena. Il mio stato di salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. Il percorso è stato lungo, difficile e così doloroso”.

L’occasione è stata la partecipazione al Monte Carlo Fashion Awards insieme alla figlia Gabriella. “Questa uscita di moda madre/figlia per i Monte-Carlo Fashion Awards mi ha entusiasmato e per la prima volta siamo andate sul palco insieme. Non era per niente nervosa, anzi si è divertita – ha detto Charlene -. Gabriella, come tutte le bambine della sua età, ama i vestiti da principessa, farsi i capelli e persino provare i miei rossetti. Gabriella ha il suo stile e mi piace incoraggiare questa individualità”.

Leggi anche: “Il Covid una scusa”. Charléne di Monaco scompare (di nuovo), sganciata la bomba sul vero motivo





Charlene di Monaco in disparte: si fa vedere poco in pubblico

Negli ultimi tempi Charlene appare sempre meno in pubblico insieme al marito, il principe Alberto di Monaco. L’ultima volta in cui si sono fatti vedere in coppia risale allo scorso 20 ottobre. Nel frattempo, il principe ha presenziato ad altri eventi istituzionali. E lo ha fatto sempre o da solo o in compagnia della sorella Carolina. Una situazione di nuovo un’ombra sul matrimonio della coppia. E i dubbi su una crisi fra i due tornano a farsi forti.

Il fatto che sia stata quasi sempre Carolina ad accompagnare Alberto agli eventi fa nascere anche nuovi sospetti sui rapporti tra Charlene e sua cognata. Si dice che le due non abbiano mai avuto un buon rapporto, neanche in passato. Adesso ci si chiede se magari Carolina abbia approfittato dell’assenza della principessa, per ristabilire la sua importanza all’interno della famiglia reale. La sostanza è che Charlene di Monaco, che si sta riprendendo dopo aver contratto una brutta infezione mentre si trovava in Sud Africa, appare sempre più isolata rispetto alla vita di corte.

La principessa sembra essere lasciata in disparte anche su alcune importanti riviste come Ici o Neue Frau. Lei stessa, dalle foto che pubblica su Instagram, pare sia relegata a presenziare a impegni minori. Inoltre nei giorni scorsi il principe Alberto raggiungeva le Seychelles da solo, mentre Chiarlene si accontentava di far visita all’associazione per la protezione degli animali di Monaco. Infine va detto che non è escluso, comunque, che la principessa Charlene possa essere felice di questi nuovi piccoli impegni, che le consentono di trascorrere più tempo insieme ai figli Jacques e Gabriella.