Lui è un grande campione dello sport, in particolare del canottaggio, e ha un fisico da paura. Infatti, lavora come personal trainer ed è di una bellezza incredibile. Sono davvero in tante sicuramente a cadergli ai suoi piedi, ma non è tutto. Infatti, non vi stiamo parlando di un semplice cittadino qualunque. Il giovane in questione, che ha 22 anni, è il nipote probabilmente più invidiato al mondo. E sono tutti rimasti piacevolmente sorpresi da ciò che si è prefissato di ottenere nella vita.

Pronipote per l’esattezza, ma cambia veramente pochissimo. Sui giornali non si fa che parlare di lui, visto che potrebbe anche ricoprire un ruolo prestigioso, che permetterebbe di dare alla sua vita una nuova incredibile svolta. Vuole infatti raggiungere il suo grande sogno, anche se non sarà affatto un gioco da ragazzi. Dovrà sottoporsi ad un durissimo corso della durata di ben 32 settimane e poi potrebbe concretizzare il suo obiettivo. Andiamo a scoprire insieme chi è questo giovane sex symbol.

Secondo quanto riportato dai giornali inglesi e soprattutto dal ‘The Sun’, vuole diventare un Royal Marines e in particolare ufficiale. Ha già avuto l’autorizzazione più importante, ovvero quello della parente famosissima. Quest’ultima avrebbe anche aggiunto di essere veramente “contenta e orgogliosa della scelta fatta”. Quindi, sono tutti d’accordo con il 22enne, ora spetterà adesso a lui mettersi duramente al lavoro per cercare di conquistare questo ambizioso e importantissimo traguardo.





Stiamo parlando di Arthur Chatto, il pronipote della regina Elisabetta e 29esimo nella linea di successione al trono d’Inghilterra. Arthur Chatto si sarebbe recato proprio dalla sovrana nell’ultimo periodo e ha sfruttato l’occasione di incontrarla nel castello di Balmoral, in Scozia, per effettuare delle escursioni di 20 miglia e prepararsi a dovere per l’addestramento al comando. Lui è il secondo figlio di St George Chatto e Lady Sarah Armstrong-Jones, ovvero la figlia della principessa Margaret e di Anthony-Jones.

Arthur Chatto ha anche un fratello, che si chiama Samuel David Benedict Chatto. Il pronipote della regina Elisabetta frequenta la facoltà di Geografia dell’università di Edimburgo e ha anche altre passioni: il trekking e le immersioni. Per quanto riguarda l’ambito privato, è fidanzato da alcuni anni con Lizzie Friend. Per l’ambito professionale è dipendente della palestra di Edimburgo, ‘BoundFitness’.