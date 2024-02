“È morto sotto i ferri”. Lutto nel cinema e nella tv. Il famoso attore aveva 64 anni ed è scomparso in sala operatoria domenica mattina dopo un lungo intervento chirurgico per un’infezione alla spina dorsale. A raccontarlo e a confermare la triste vicenda è la fidanzata che sui X scrive: “Le ultime parole che ci siamo detti sono state ‘Ti amo’. L’amore è un eufemismo. Tu sei tutto per me. Il mio cuore, la mia anima e il mio migliore amico. Ti amo”.

E ancora la donna: “È irreale per me in questo momento. È stato così veloce. Non si sentiva bene e me lo ha nascosto per giorni. Quando finalmente me l’ha detto ed è stato portato in ospedale, il suo midollo spinale era gravemente infettato. L’hanno operato e la mattina dopo il suo cuore si è fermato. Sono distrutta. Ora sono completamente vuoto dentro. Era il mio migliore amico, la mia anima gemella. Lo amo così tanto”.





“È morto sotto i ferri”. Lutto nel cinema e nella tv

Parliamo dell’attore Tony Ganios, interprete di Anthony “Meat” Tuperello nella serie di commedie sexy Porky’s. A raccontare tutto è quindi la fidanzata Amanda Serrano-Ganios. L’interprete ha fatto il suo debutto cinematografico nel film di Philip Kaufman del 1979, “The Wanderers”, interpretando il duro Perry LaGuardia. Il film era interpretato anche da Ken Wahl, che ha lavorato nuovamente con Ganios nel film del 1991 “The Taking of Beverly Hills” e nella serie poliziesca “Wiseguy” del 1987-1990.

Tony Ganios, the Porky’s star has reportedly died at age 64 from heart issues. pic.twitter.com/tnQsp0jNL6 — X Viral News (@XViralNews7) February 21, 2024

“Riposa in pace, Buddy ….. Ti voglio bene”, ha scritto proprio Wahl su X Monday. Poi nel 1981, Ganios recita in tre film, il più popolare dei quali è Porky’s. Divenne il fulcro della serie di commedie sexy adolescenziali, apparendo come Anthony “Meat” Tuperello nel sequel del 1983 Porky’s II: The Next Day e Porky’s Revenge nel 1985. Ganios ha anche recitato accanto a John Belushi nella commedia “Continental Divide” del 1981

Il suo ultimo film hollywoodiano è stato “Rising Sun” del 1993, diretto da Kaufman. Ha interpretato un killer che viene pugnalato all’occhio con un ghiacciolo dal John McClane di Bruce Willis in “Die Hard 2” del 1990. Ha partecipato anche a cinque episodi di “Wiseguy”, un episodio di “Scarecrow and Mrs. King” nel 1987 e un episodio di “The Equalizer” nel 1988.

