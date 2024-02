Piange il mondo del cinema, nelle ore scorse è arrivato un terribile annuncio che ha scosso non solo Hollywood, ma un intero sistema. Non c’era niente che potesse far pensare alla morte della donna, 39enne, che, a quanto riporta TMZ, si sarebbe suicidata. Il corpo sarebbe stato ritrovato dalla polizia nell’area piscina dell’hotel l’Angeleno di Los Angeles. Da una prima ricostruzione sembra che si sia lanciata nel vuoto dal balcone di una stanza (non è chiaro se fosse la sua o meno).

Dai primi esami sul cadavere, sono state evidenziate lesioni multiple, ritenute, dal medico legale, compatibili con la caduta. La notizia è stata diffusa solo oggi. I fatti risalgono a qualche giorno fa, al 29 gennaio per la precisione. E pensare che solo due settimane prima, il 13 gennaio, la donna era stata vista con il marito ad una festa organizzata per i Bafta, il corrispettivo inglese degli Oscar.





Morta Isabelle Lawrence: moglie del produttore Bradley Thomas

La morte di Isabelle Lawrence è stata un pugno nello stomaco. Racconta un amico della coppia: “Avevo appena visto Izzy e Bradley a una festa degli Apple Golden Globes e questo mi ha scosso profondamente. Era una donna bella, gentile e vivace che illuminava una stanza”. Isabelle era la moglie di Bradley Thomas, potente produttore di Hollywood dal quale aveva avuto due figli: due gemelli di nome Poppy e Grace.

Nata a Bath e laureata in Neuroscienze a Oxford, Isabelle si era trasferita a Los Angeles per seguire la sua passione per la narrazione e il cinema. Attente alle esigenze dei meno fortunati, aveva prodotto di recente un documentario sul tema della gentilezza per sensibilizzare l’opinione pubblica. È stata membro del comitato consultivo dell’UCLA Center of Storytellers and Scholars Advisory Board.

L’incontro con Bradley Thomas era stato felice. Thomas, nel corso degli anni, ha prodotto numerosi film di successo. Ultimo: Killers of the Flower Moon, Bradley il film diretto da Martin Scorsese ed interpretato da Leonardo Di Caprio e Robert De Niro ha fatto incetta di candidature, ben 10 nominations, essendo uno dei film favoriti per la vittoria.