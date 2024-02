Uomini e Donne, fuori la verità dell’ex dama. I riflettori restano accesi sulle dinamiche del dating show di Maria De Filippi che non sempre procedono in modo del tutto lineare. Colpi di scena, tra frequentazioni che proseguono e altre che prendono invece traiettorie del tutto differenti dall’inizio. Un esempio? I primi nomi che vengono a tutti in mente sono quelli di Alessandro Vicinanza e di Roberta Di Padua. Ed è in merito a questo che l’ex dama decide di parlare.

L’ex dama di Uomini e Donne decide di rompere il silenzio. Alessandro e Roberta, prima molto vicini poi distanti anni luce. La frequentazione tra di loro sembrava procedere per il meglio fino a quando non è avvenuta l’entrata in scena di Cristina. A parlare di questo e di molto altro ancora, l’ex dama uscita dal programma con Germano Avolio, con il quale però purtroppo la storia non è poi decollata.

L’ex dama di Uomini e Donne decide di rompere il silenzio: “Roberta…”

Stiamo parlando proprio di Valentina Autiero che nel corso di un’intervista rilasciata per Lollo Magazine ha deciso di rompere il silenzio sulle dinamiche del programma con protagonsiti Roberta e Alessandro. “Io e Roberta siamo amiche, ma nonostante ciò abbiamo visioni differenti su alcune cose. lo non so se avrei fatto la stessa cosa, a meno che non fossi innamorata pazza di chi ho di fronte a me. Tuttavia, non avrei accettato che un uomo facesse “le prove” con un’altra donna e poi tornasse da me”.

Valentina ha poi sottolineato: “Però, ripeto, siamo diverse. Penso che lui sia soltanto una persona confusa, gli piace lasciare le cose in sospeso e non lo trovo per niente deciso. All’inizio mi piaceva caratterialmente, ma l’ho sopravalutato. Non mi piace come ragiona, si trova sempre in mezzo alle situazioni. Se sei preso di una persona non esci con altre, difficilmente ci si concede se si è innamorati di una questa persona”. Poi Valentina ha colto l’occasione per chiarire qualche dettaglio in più dopo la paparazzata in compagnia di Diego Tavani.

“In riferimento allo scatto con Diego, preciso che non c’è nessuna storia, abbiamo scambiato dei messaggi l’anno scorso qualche volta. Lavorando in un locale, tramite amicizie in comune, ci siamo ritrovati lì. Sottolineo, però, che non c’è stato nulla, siamo soltanto amici”. Un ritorno della Autiero a Uomini e Donne? L’ex dama risponde: “Fino a qualche mese la avrei detto “Si, perché no!”. Adesso, non saprei… se ci fosse qualcuno che mi piacesse, sì. Vorrei, semmai, ritornarci con questa idea di fondo .Mi incuriosiva molto Alessio (Pili Stella, ndr), poi ad inizio edizione anche Gero. Ernesto l’ho conosciuto nel Trono Over di qualche anno fa, è una persona mono interessare”