E dopo l’addio, anche se è solo stato anticipato, di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza anche quello di Alessio Pili Stella e Claudia Lenti a Uomini e Donne. È successo tutto durante la puntata andata in onda il 1° febbraio, l’ultima dunque a cui ha partecipato questa coppia. In breve, il cavaliere ha deciso di ascoltare il consiglio che Maria De Filippi gli ha dato la volta precedente e si è dichiarato a Claudia con un filmato che è stato mostrato in studio: una serie di immagini che riassumevano la loro conoscenza.

Ma il discorso di Alessio non ha sortito l’effetto sperato, perché Claudia ha tentennato molto e poi risposto dicendosi spaventata da quello che potrebbe accadere in futuro viste le loro divergenze caratteriali, le stesse che li hanno portati a lasciarsi circa un mese fa. Anche dopo un ballo la dama è sembrata tutto fuorché sicura, quindi Alessio che più volte ha detto “Usciamo insieme” ha chiesto di poter uscire dallo studio.

Alessio e Claudia, cosa è successo dopo la scelta a UeD

Qui però il colpo di scena: lei lo ha seguito e tra i due c’è stato un bacio passionale. “Va bene, usciamo insieme”, ha detto la protagonista del Trono Over tra una critica e l’altra. Per esempio quella di Barbara che ha ipotizzato che il suo dietrofront fosse solo un modo per rimediare alla brutta figura che aveva appena fatto.

Ma niente in confronto ai commenti del pubblico di Uomini e Donne. “Tutta scena, state tranquilli”, ha commentato un utente di X dopo aver assistito all’uscita di scena un po’ forzata di Claudia e Alessio. Visto l’atteggiamento di lei, infatti, molti si dicono scettici sulla durata della relazione lontano dai riflettori e altri e sono d’accordo con Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno criticato la reazione di lei alla dichiarazione del cavaliere.

“Tra un mese sono di nuovo su quelle sedie”, “Speriamo che tornino il più tardi possibile”, “Finalmente”, “Ce li siamo tolti di torno”, “Vediamo quanto dura”, “Non se ne poteva più”, si legge sui social. E ancora: “Speriamo non sia Ida e Riccardo 2, la vendetta”. La scelta di Claudia e Alessio di lasciare il programma insieme non è state presa bene dal pubblico eppure le anticipazioni delle puntate registrate il 30 e 31 gennaio dicono che i due non erano in studio e che non si è mai parlato di loro.