Dopo un lungo e difficile percorso di battaglia contro il cancro, l’attore ha condiviso su Instagram un aggiornamento sulla sua salute entusiasta e pieno di speranza. A nove anni dalla diagnosi di una malattia che sembrava terminale, l’attore ha rivelato di essere finalmente libero dal cancro. “Aggiornamento sulla salute: finalmente libero dal cancro, con gratitudine ed entusiasmo per un futuro luminoso. Grazie per tutto il vostro supporto, sempre”, ha scritto nella didascalia del suo post, aggiungendo un toccante ringraziamento ai suoi fan.

Nel video che ha accompagnato il suo messaggio, l’attore ha raccontato di essere in procinto di sottoporsi a un’ultima chemioterapia, dove avrebbe eliminato l’ultima parte di tumore rimasto nel suo corpo. “È stato un percorso duro e mi ha insegnato davvero come vivere il momento e godermi ogni istante della vita”, ha spiegato l’attore, che ha voluto condividere il suo lungo viaggio con i suoi follower. “È l’unico modo per procedere”, ha aggiunto con un sorriso di speranza.

Dolph Lundgren, l’Ivan Drago di Rocky: “Mi avevano dato 2 anni di vita, ma ho sconfitto il cancro”





Dolph Lundgren, il grande e indimenticabile Ivan Drago di Rocky ,ha ricevuto la prima diagnosi di cancro nel 2015, quando gli è stato diagnosticato un tumore al rene. Dopo l’intervento chirurgico, l’attore è stato libero da sintomi per circa cinque anni, ma nel 2020, durante una visita medica in Svezia, sono stati scoperti altri tumori nei reni e nel fegato. A quel punto, i medici gli hanno dato una diagnosi terminale, con una prognosi di soli 2-3 anni di vita. Nonostante la gravità della situazione, l’attore ha dichiarato di non essersi sentito amareggiato: “Ho avuto una vita fantastica. Ho vissuto come cinque vite in una”, ha riflettuto. “Non è che mi sentissi amareggiato, ma mi dispiaceva per i miei figli e per il mio fidanzato”.

Il trattamento a cui Dolph Lundgren si è sottoposto negli ultimi anni, prescritto dalla dottoressa Alexandra Drakaki dell’UCLA Medical Center, si è rivelato determinante. Grazie a una terapia farmacologica avanzata, il suo corpo ha risposto positivamente, riducendo le dimensioni dei tumori del 90%. Il trattamento è stato somministrato durante le riprese di The Expendables 4 e Aquaman and the Lost Kingdom, dimostrando che l’attore ha continuato a lavorare a livelli professionali nonostante la sua malattia.



Dolph Lundgren è diventato famoso in tutto il mondo per il suo ruolo iconico di Ivan Drago in Rocky IV (1985), uno dei film di maggior successo della saga di Rocky. In quel film, Lundgren interpretava un pugile sovietico, imponente e inarrestabile, che sfidava Sylvester Stallone nel ruolo di Rocky Balboa. La sua performance in Rocky IV lo ha reso un simbolo di forza e determinazione, qualità che ha dimostrato anche nella vita reale durante la sua lunga battaglia contro il cancro.

Il suo personaggio di Ivan Drago è rimasto impresso nell’immaginario collettivo, tanto che Lundgren ha ripreso il ruolo anche in Creed II (2018), dove il suo Drago, ormai invecchiato e cambiato, si confronta con la nuova generazione di pugili. Oltre a Rocky IV, Dolph Lundgren ha recitato in numerosi film d’azione, tra cui The Expendables e Aquaman and the Lost Kingdom, consolidando la sua carriera come uno degli attori più amati del genere. La sua versatilità gli ha permesso di spaziare tra action movie e film drammatici, conquistando una carriera internazionale di grande successo.