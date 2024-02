Grande Fratello, quanti aerei per i concorrenti. Del resto è l’unico modo per comunicare con loro e così sopra i tetti della Casa più spiata d’Italia è arrivato di tutto nelle ultime ore. Uno striscione per Beatrice Luzzi, che però non stupisce perché è amatissima fuori; il primo per Sergio, che è esploso di felicità alla vista e anche uno per i cosiddetti Vittosetti, quindi Vittorio e Greta. “Proteggetevi, puri, Vittosetti” con tanto di cuore hanno scritto i fan alla coppia di amici.

La prima ad accorgersi è stata Greta che, molto colpita, con grande entusiasmo ha chiamato Vittorio per condividere con lui questa dolce sorpresa. “Grazie di cuore. Dobbiamo proteggerci a vicenda e lo faremo sempre”, il suo commento mentre abbraccia l’amico, da poco sveglio ma comunque molto riconoscente. Una giornata che inizia con abbracci, baci e gratitudine per l’influencer e il modello.

Leggi anche: “Abbiate rispetto!”. Grande Fratello, c’è Beatrice e in regia scatta la censura. Pubblico contro gli autori





GF, il messaggio per Massimiliano e Monia

Ma le sorprese non sono finite qui perché anche un’altra coppia ora scoppiata ha ricevuto un aereo: Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese. Lei è uscita al televoto lunedì scorso lasciando l’attore in preda alla nostalgia. Si è anche si fatto scrivere dietro la giacca “Monia manchi” e poi una sigla che sta per “Qualcosa di stupendo”, la loro colonna sonora.

Ha anche pianto Varrese, consolato da Rosy Chin, e ha anche dormito nel letto della siciliana con cui anni fa ha avuto una relazione. Ma tornando a oggi, i sostenitori dell’attore e dell’ex concorrente, con la partecipazione di Yuri, celebrano con uno striscione il loro legame e li invitano a non avere nessuna paura e a lasciar parlare liberamente i loro sentimenti.

Il pubblico ha deciso: Monia deve abbandonare definitivamente la Casa di #GrandeFratello. pic.twitter.com/cHy7A3TLEN — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2024

“OLTRE OGNI PAURA #MONIASSI +Y”, il testo dello striscione dove, anche qui, svetta un cuore rosso. “Abbiamo avuto un sacco di paure interiori, ma ci siamo resi conto che c’è qualcosa di stupendo e importante” ha detto l’attore grato. “Tu e Monia siete qualcosa di stupendo” è il commento di Greta mentre Marco si augura che tra lui e Monia possa sbocciare quel sentimento che tanto hanno tenuto dentro: “Se sono rose fioriranno”.