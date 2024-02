Giornata di grandi sorprese per i concorrenti del Grande Fratello. Tanti aerei nel cielo della casa più spiata d’Italia, con messaggi che hanno risollevato l’umore di tutti. Dopo quello per Letizia Petris, per i Beabaldi (Beatrice e Giuseppe Garibaldi) e Perla Vatiero da parte della sorella, è stato il momento di un aereo per Beatrice Luzzi, la concorrente più chiacchierata di questa edizione del Grande Fratello.

Un aereo molto speciale per Beatrice. L’attrice, da parte dei suoi fan, riceve un messaggio particolare che sembrerebbe mettere i puntini sulle “i” e fare un’importante precisazione. I sostenitori di Beatrice infatti non hanno alcun dubbio, in Casa c’è posto solo per una regina ed una corona: “BL ❤️ NOSTRA REGINA DAL 11/09”.

Grande Fratello, aereo per Beatrice e pubblico contro la regia

Beatrice Luzzi è rimasta senza parole leggendo il messaggio inviato dai suoi fan, un messaggio molto significativo, e ha ringraziato, con il sorriso stampato sulle labbra, tutti coloro che continuano a supportarla fin dall’inizio della sua avventura al Grande Fratello. Sergio e Letizia, lì vicini al suo fianco, condividono la gioia della donna che, con gli occhi rivolti al cielo, si gode fino all’ultimo il regala fatto dai suoi fan più speciali.

Ringraziando i suoi fan, Beatrice Luzzi ha commentato l’arrivo del suo aereo ma come spiegano gli utenti di Twitter pare che la regia abbia censurato. “Passa l’aereo per Beatrice – Nostra regina dall’11/09 – Gli autori staccano e mettono due regie uguali ma purtroppo per loro questo non cambia questa grande verità”, si legge sul social dove è stato pubblicato il video.

“Grazie ragazzi…Dall’11 settembre. È una data importante l’11 settembre. Sono contenta che abbia trovato una nuova formula questo 11 settembre, che rappresenti qualcos’altro per noi italiani. Come l’inizio di questa edizione così edificante per tutti noi, perché alla fine stiamo tutti crescendo”, ha detto l’attrice facendo riferimento all’attentato delle Torri gemelle dell’11 settembre 2001. E se alcuni hanno dato della megalomane all’attrice per questa sua frase, alcuni hanno invece fatto notare che Beatrice ha solo voluto dare un significato personale a quel messaggio e a quella data.

Aereo per Beatrice censurato! Non chiedetemi chi sia in regia 🎬 perché ormai lo sappiamo tutti! Però caxxo abbiate più rispetto per chi dona…#grandefratello #salottoGf #Luzzers #beatrix #beaux pic.twitter.com/mtdAplJy8L — krino Viper (@VittorioKrino) January 31, 2024

Come detto, secondo il pubblico il Grande Fratello avrebbe censurato la scena e ha attaccato gli autori di voler sempre andare contro l’attrice, come nel caso in cui è arrivato un provvedimento perché la Luzzi è stata accusata da Grecia di parlare senza microfono, cosa che in questi mesi hanno fatto, più volte, Rosy, Anita e Letizia. “BL NOSTRE REGINA DALL’11 SETTEMBRE Aereo per Beatrice censurato! Non chiedetemi chi sia in regia perché ormai lo sappiamo tutti! Però caxxo abbiate più rispetto per chi dona…”, accusa un utente di X.