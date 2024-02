Per il pubblico che ha assistito alla scena di notte non deve essere bastato il duro provvedimento che il Grande Fratello arrivato nelle scorse ore “Inquilini, il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320 euro. La continua violazione del regolamento”, hanno letto agli altri Federico e Fiordaliso. Violazione presto spiegata, sempre nella nota: “Parlando ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%”.

“Per la vostra spesa settimanale avete a disposizione 224 euro. Collaborate insieme per scegliere come gestire al meglio la somma. Buona spesa!”. E ora potrebbe arrivare un’altra punizione dopo il video, presto ripostato dai fan del GF sui social, in cui alcuni concorrenti si mettono d’accordo. Come riporta il sito Biccy, è da tempo che Anita, Letizia, Paolo, Greta, Giuseppe e Rosy durante la giornata dicono frasi come “Ne parliamo meglio stanotte’, ‘non aggiungiamo altro, poi stanotte vediamo”.

Leggi anche: “È costretta a fare così”. Cosa succede davvero a Beatrice al Grande Fratello: lo fanno sapere da fuori





GF, nella notte la riunione: “È vietato”

È ovvio che fanno riferimento all’orario in cui viene sospesa la diretta, quindi le 2, e ora grazie a un piccolo sforamento la violazione del regolamento è stata servita: alcuni concorrenti hanno fatto una riunione. Nelle immagini andate in onda poco dopo le 2 di notte, ecco Anita, Rosy e Giuseppe su un letto, armati di carta e penna e intenti a parlare di uscite, televoto e nomination.

“Il problema sapete qual è? È che lunedì c’è già gente, quindi qui non ci possiamo essere noi, avete capito il senso? Quindi questo lunedì a chi capita va qua (e indica qualcosa sul foglio)… Quindi se mai sarà si esce qui. Loro sono chiari, se è eliminatoria dicono ‘da ora in poi si uscirà ogni lunedì, ogni settimana’. Quindi ve lo dico che la prossima non esce nessuno. Al 100%, eleggono il preferito“, ha detto Anita.

Il famoso "ne parliamo dopo (le 2am)"



Poi vi lamentate di Beatrice & Co che puntualmente fanno tutti nomination diverse 😭😭😭😭😭😭#GrandeFratellopic.twitter.com/9fC25kvXpR — falsaaaaah (@falsaaaaah) February 1, 2024

E Giuseppe: “L’unica speranza è che se uno non esce qua (sempre indica qualcosa sul foglio), è che esca uno dei due, tra questi. La speranza è, che se qui… di far uscire uno dei due, uno tra questo e quest’altro. E poi invece in nomination va…”. La domanda ora è: gli autori e Signorini confermeranno questa riunione sulle nomination? Se sì allora si tratterebbe di una violazione del regolamento vera e propria.