Al Grande Fratello Beatrice è indubbiamente una delle grandi protagoniste. Lei e Perla sono in lizza per la vittoria finale, stando alle ultime notizie sul loro conto derivanti anche dai sondaggi dei telespettatori. E la casa si è spaccata a metà, tra coloro che seguono l’attrice e chi invece è dalla parte dell’ex Temptation Island. Ora ha rotto il silenzio una persona che conosce benissimo la Luzzi.

Infatti, soffermandosi su ciò che accade al Grande Fratello, questa persona che ha lavorato a stretto contatto con Beatrice, ha rilasciato un’intervista a Novella 2000. Ha nominato anche il rapporto di lei con Garibaldi: “Non escludo che Beatrice non abbia baciato lui per un trasporto sentimentale, ma spinta dalla macchina televisiva che richiedeva quella scena. Essendo un’attrice professionista, sa cosa vuole il pubblico e sa come gestirsi davanti alle telecamere”.

Grande Fratello, di Beatrice parla un collega: “Vi dico se recita o no nella casa”

Poi ha aggiunto sulla concorrente del Grande Fratello: “Sono convinto che quando la famiglia di Beatrice e i suoi figli hanno assistito a quella scena non siano rimasti colpiti, anzi, avranno applaudito per il clamore riscosso. Non è certamente una donna che ama mettere in piazza i suoi sentimenti, è molto riservata per cui non so se sia possibile che lei si innamori nel reality. Poi chissà”.

Novella 2000 ha intervistato l’attore Fabio Bonini, che ricopriva il ruolo di Carlo Mantegna nella soap opera Vivere in cui era protagonista anche Beatrice Luzzi in veste di Eva Bonelli. E su di lei ha aggiunto: “Non è certo spocchiosa come Eva. Evidentemente nella casa fa così per difendersi dagli attacchi dei coinquilini, non recita nessuna parte. Avendola frequentata per mesi e mesi sul set posso assicurare che Beatrice è davvero se stessa“.

Dunque, Bonini ha speso parole molto dolci nei confronti di Beatrice, che per lui è una persona più che vera. Non reciterebbe nella casa del GF e tutto ciò che vediamo sarebbe spontaneo.