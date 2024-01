Nelle giornata di ieri gli inquilini del Grande Fratello sono stati puniti con un pesante provvedimento. “Inquilini, il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320€. La continua violazione del regolamento. “Parlando ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%. Per la vostra spesa settimanale avete a disposizione 224 €. Collaborate insieme per scegliere come gestire al meglio la somma. Buona spesa!”.

“Ce lo meritiamo, ragazzi”, il commento di Fiordaliso che ha letto il comunicato con Vittorio. Indispettito, Massimiliano ha tenuto a precisare che il provvedimento non lo riguarda, anzi. A tal proposito, ha dato un consiglio che ha avuto il sapore di una provocazione: “Fate meno i furbi”, ha detto guardando Beatrice. A far scatenare tutto Grecia Colmenares. In puntata l’attrice ha puntato il dito contro Vittorio e Beatrice.

Beatrice senza microfono, scatta il provvedimento ma il pubblico si infuria: “Tutti sempre senza microfono”

“Voglio chiedere una cosa importante. Non si può mettere una multa alle persone che parlano nel letto senza il microfono? Ve lo chiedo per favore, io ascolto tante cose non belle di chi non si vuol far sentire. Oppure mettete un bel microfono sotto al letto. Vi sfuggono molte cose. Se devo dirvi cosa sento? No“.

A seguito è arrivato il provvedimento del Grande Fratello, ma su Twitter si è scatenata una polemica molto accesa, perché sono mesi che concorrenti come Rosy Chin, Anita, Letizia e Garibaldi parlano senza microfono e lo dicono anche in tranquillità. Perché il provvedimento è arrivato solo ora prendendo il caso di Beatrice e Vittorio? Il pubblico è certo, c’è un piano contro l’attrice.

“Max accusa bea di essere lei a parlare senza microfono. Bea a Max ‘caro Massimiliano c’hai un problema serio con me ma questo non lo risolverai mai'”, “Il paziente dovrebbe stare solo in silenzio perché le sue amiche sono le prime a parlare senza il microfono #GrandeFratello”, “Letizia ammette di parlare senza microfono a Rosy! Come mai se la prendono solo con Beatrice? Hanno rotto il c4zzo! L’HO DETTO”.

Sono qualche settimana fa, Rosy si è intrattenuta in chiacchiere con Garibaldi parlando senza microfono e mandando su tutte le furie il Grande Fratello, costretto a intervenire in casa per chiedere alla Chin di indossarlo. La concorrente aveva fatto finta di niente e continuato a scambiarsi battute con Garibaldi e a questo punto la produzione era nuovamente intervenuta per chiedere a Rosy di indossare il microfono.

Letizia ammette di parlare senza microfono a Rosy!

Come mai se la prendono solo con Beatrice?



Hanno rotto il c4zzo! L'HO DETTO #GrandeFratello #LUZZERS pic.twitter.com/ERQpwmwQMN — BibbiCleou💧 (@BCleou) January 30, 2024

Il paziente dovrebbe stare solo in silenzio perché le sue amiche sono le prime a parlare senza il microfono #GrandeFratello pic.twitter.com/gv7OhdZ10K — Rossss (@rossss__c) January 30, 2024

Lei ormai è abituata a parlare senza microfono, il gf la richiama due volte.



Stanno impazzendo, non sanno più come sparlare.#GrandeFratello pic.twitter.com/amMHkv9BIz — 𝙢𝙖𝙧𝙮 ❄️ (@cuorebianko) January 12, 2024

Rosy Chin è stata spesso beccata a parlare senza microfono o a eluderlo per parlare con alcuni concorrenti. Poco prima la chef era stata protagonista di ben due episodi, quando era stata beccata a parlare in codice con Giuseppe Garibaldi e, in serata, quando si era nascosta all’interno dell’armadio di una camera per chiacchierare con il bidello calabrese e Marco Maddaloni.

I commenti su Twitter sono al veleno, i telespettatori si sono infuriati con il Grande Fratello e gli autori: “Ovviamente la colpa è di Bea che parla senza microfono… Non delle chin che viene richiamata 800 volte al giorno insieme ad Anita.. Non perla che non lo mette mai.. Ma solo Beatrice come sempre”.