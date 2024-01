La scorsa settimana Stefano Miele è stato criticato per una frase detta a Greta in riferimento del suo ex fidanzato Mirko Brunetti, fino a qualche tempo fa anche lui concorrente del Grande Fratello, e durante la puntata di ieri è uscito nuovamente l’argomento con le scuse del concorrente e le diverse dinamiche scaturite da questo. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo tra Stefano e Greta e tra quest’ultima e Beatrice Luzzi, che in serata ha voluto confessare una cosa alla Rossetti.

Tutto è nato da un confronto tra Greta e Perla e mentre le due parlavano si è intromesso dicendo: “Posso dire? È un po’ patetico che la ex del tuo fidanzato, adesso, sia fautrice dell’amore col tuo ex“, aveva detto Stefano dopo aver sentito Greta spendere parole importanti per Mirko e Perla. “No, io non sono la ex, perché la ex è un parolone. E non sono neanche patetica“, la risposta di Greta, che poi poi era corsa in bagno a piangere, dopo che Stefano aveva detto una frase a suo dire volgare e pesante.

“Guardate cosa ha fatto davvero”. Grande Fratello, inchiodata Perla. Difende Greta in diretta, ma ecco la verità





Grande Fratello, Beatrice smaschera Perla sul caso ‘Stefano-Greta’

“Quando ho detto che io non lo consideravo un mio ex lui (Stefano, ndr) mi ha detto ‘eh però lui te l’ha pucciato il biscotto’”, aveva detto Greta. Il caso è tornato alla ribalta durante l’ultima puntata del Grande Fratello ma visto anche sotto un altro aspetto, perché dopo questo fatto, l’ex volto di Temptation Island ha incredibilmente difeso a spada tratta Perla, attaccata da Beatrice perché per niente collaborativa in casa.

Per questo motivo Beatrice è stata attaccata dagli altri concorrenti e in particolare da Greta, che invece, fino a quel momento, era sempre andata d’accordo con lei. Da quando è accaduto questo, i rapporti tra le due si sono a dir poco raffreddati, ma ieri sera c’è stato un confronto che ha portato alla luce qualcosa di cui Greta non era a conoscenza. A rivelargliela è stata proprio Beatrice. Secondo Greta, Perla è stata l’unica a difenderla in diretta quando si parlava del ‘fattaccio’ di Stefano, ma Beatrice l’ha voluta subito mettere al corrente che, in realtà, quando il gieffino ha fatto quella battuta Perla si è messa a ridere.

comunque ecco la vera reazione di perla alla famosa frase del biscotto, BASTA FARE LA FINTA MORALISTA! #Luzzers #GrandeFratello pic.twitter.com/O4EV5FVZ1F — sofi (@sofiasagliocco) January 24, 2024

Greta: “Perla è stata l’unica a difendermi dopo la battuta di Stefano”



Beatrice: “Ma guarda che quando l’ha fatta Stefano lei rideva”.



La lucidità di questa donna meriterebbe uno studio approfondito.#GrandeFratello pic.twitter.com/LGif5wyiWT — Oltracotanza (@oltracotanza) January 30, 2024

C’è un video, già pubblicato pochi giorni dopo il caos, in cui si vede chiaramente Perla ridere alla frase di Stefano. Durante il confronto di ieri sera, Greta ha spiegato alla Luzzi il motivo per il quale ha deciso di difendere Perla: “Perla è stata l’unica a difendermi dopo la battuta di Stefano”, ma poco dopo è stata gelata da Beatrice che, avendo visto il video incriminato, l’ha messa al corrente della vera reazione della Vatiero: “Ma guarda che quando l’ha fatta Stefano lei rideva. Ho visto il video”.