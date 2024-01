Nelle scorse ore Stefano Miele è stato criticato per una frase detta a Greta in riferimento del suo ex fidanzato Mirko Brunetti, fino a qualche tempo fa anche lui concorrente del Grande Fratello. Tutto è nato da un confronto tra Greta e Perla e mentre le due parlavano si è intromesso dicendo: “Posso dire? È un po’ patetico che la ex del tuo fidanzato, adesso, sia fautrice dell’amore col tuo ex“, ha detto dopo aver sentito Greta spendere parole importanti per Mirko e Perla.

“No, io non sono la ex, perché la ex è un parolone. E non sono neanche patetica“, la risposta di Greta, che poi è corsa in bagno a piangere, dopo che Stefano ha detto una frase che per la maggior parte del pubblico è stata goliardica ma che alla concorrente è sembrata volgare e pesante. “Quando ho detto che io non lo consideravo un mio ex lui (Stefano, ndr) mi ha detto ‘eh però lui te l’ha pucciato il biscotto’”, ha detto Greta.

Grande Fratello, Perla smascherata dal pubblico sul caso Greta-Stefano

“Io sono diventata rossa perché mi sono sentita in imbarazzo. È una frase tremenda. Ho pensato alla mia famiglia a casa che sente una roba del genere. Io mi vergogno anche per loro. La cosa della patetica è brutta, ma l’alta è bruttissima. Se sono scoppiata a piangere in bagno c’è un motivo. Mi ha fatto male e mi ha messo in una situazione orrenda. Ha detto una cosa volgare“, ha detto ancora la concorrente del Grande Fratello.

Durante la puntata Stefano ha chiesto scusa a Greta: “Ho esagerato, sono stato poco elegante, ti chiedo scusa qui davanti a tutti. Faccio un passo indietro“. La giovane lo ha perdonato ma Perla si è messa in mezzo per commentare così: “Troppe scuse, qua prima si fanno le cose e poi si chiede scusa. Mah“. Parole che hanno fatto storcere il naso al pubblico, che ha ripostato il video in cui Stefano pronunciava la frase incriminata e la vera reazione di Perla, ovvero una risata.

Per questo motivo il pubblico ha massacrato la Vatiero e l’ha accusata di voler creare solo dinamiche, visto che ora Mirko non c’è più e in effetti l’attenzione anche durante le dirette è decisamente scemata.

comunque ecco la vera reazione di perla alla famosa frase del biscotto, BASTA FARE LA FINTA MORALISTA! #Luzzers #GrandeFratello

“Brava, non ci avevo fatto caso alla disperazione di Perla per la sua amica Greta“, “Ah ecco allora non avevo visto male, quando Stefano ha detto del biscotto Perla ha riso poi ha preso la palla al balzo per fare il circo”, scrive ancora un utente. E ancora: “Non l’avevo notata. Brava!”, “Ma infatti palese si è preparata il discorso e delle risposte fatte per fare scena in puntata. Tristezza”, “Ecco a voi la paladina della giustizia, falsa quanto i soldi del monopoli”, si legge a commento del video che ha smascherato Perla.