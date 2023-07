Vladimir Luxuria, grandi novità per il volto televisivo. Sembra infatti che per la famosa opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi sia pronto un programma tutto per lei. Eh sì, èerch sarà proprio l’ex politica il padrone di casa di un nuovo format targato Mediaset. In realtà non ci sarà niente di “nuovo”, ma un grande e gradito ritorno. Sarà un programma in onda in prima serata su Italia 1 e per Vladimir Luxuria sarà un vero battesimo di fuoco. Ma di cosa parliamo precisamente? Come fa sapere TV Blog, per questo ruolo sono stai visionati tanti personaggi della tv, ma alla fine, sembra, che a sfangarla sarà proprio lei, Vladimir Luxuria.

Per il momento non sembra ancora esserci nessuna conferma ufficiale, ma sembra che a prendere il posto da capitano per quanto riguarda l’ultima edizione de La Talpa, sarà proprio lei. Dopo tanti rinvii sembra proprio che questo programma si farà nel 2024 proprio su Italia 1. Secondo Tv Blog sarebbe proprio lei il volto scelto per la conduzione de La Talpa nel 2024.





Scrivono sul portale: “Per La Talpa pare che Mediaset abbia messo gli occhi su Vladimir Luxuria come conduttrice. O almeno al momento ci sarebbe questa prima idea. Vladimir, che nelle ultime stagioni è stata opinionista dell’Isola dei famosi, potrebbe dunque approdare alla conduzione di questa nuova Talpa. Per altro Mediaset, parlando dell‘Isola, pur avendo firmato un contratto per altri due anni con Banijay, avrebbe deciso di non produrla nella prossima stagione TV”.

Ancora tutto da confermare, ma se così fosse, sarebbe senza dubbio un colpaccio per Vladimir Luxuria. L’opinionista infatti sembra proprio il profilo giusto per condurre un programma come questo. È senza dubbio un personaggio spigliato e molto diretta nell’affrontare le criticità. Non è una che si lascia impressionare e se deve dire qualcosa, lo fa senza troppi giri di parole.

Insomma, l’ex parlamentare sembra proprio la figura giusta. Ora chiaramente si attende soltanto una conferma da parte della Rete o quantomeno dalla diretta interessata. Per ora infatti sono solo chiacchiere, anche se i soliti beninformati la danno quasi per certo alla conduzione del nuovo programma Mediaset.

