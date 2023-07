Vladimir Luxuria, la richiesta. Si è lasciata apprezzare dal pubblico italiano nelle vesti di opinionista del noto reality show di Ilary Blasi, L’Isola dei Famosi 2023. Vladimir Luxuria di recente è anche intervenuta in merito a Barbara D’Urso: “Ho visto che sta prendendo lezioni di danza. Mi ha presentato il suo insegnante di danza durante i festeggiamenti per il suo ultimo compleanno”. Insomma, il nome dell’ex opinionista dell’Isola torna a cavalcare la cresta dell’onda anche in merito a un altro argomento che sembra starle particolarmente a cuore.

L’appello di Vladimir Luxuria a Patrizia Mirigliani. Nelle ultime ore a creare notizia è stato il caso su Miss Italia dopo la decisione della Mirigliani ovvero quella di escludere le donne transgender dal concorso di bellezza più celebre d’Italia. Immancabile il dibattito pubblico aperto e dunque anche Vladimir Luxuria ha ben pensato di dire la sua.

L’appello di Vladimir Luxuria a Patrizia Mirigliani: cosa si sono dette nel corso della telefonata privata

Le osservazioni di Vladimir partono anche dal fatto di aver appreso che a vincere il titolo di Miss Olanda sia stata proprio una modella transgender. La posizione di Vladimir non poteva che essere a favore delle pari opportunità. E proprio ad Adnkronos ha affermato: “E’ scaduto il tempo per non includere chi ha cambiato sesso ai concorsi di bellezza, così come nello sport”.

“Io sono favorevole alle pari opportunità. Così come credo debbano valere nello sport, altrettanto deve accadere per un concorso di bellezza. Trovo fuori dal tempo che si escluda dalla partecipazione a Miss Italia un transgender che ha ultimato la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti”. Vladimir Luxuria ha aggiunto: “Perché, se uno ha compiuto la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti, deve presentare il certificato di nascita? Bisognerebbe semplicemente farle un provino, come accade con tutte le altre concorrenti”.

“Ti confesso che l’ho sentita dopo l’elezione di Miss Olanda, e in quell’occasione le ho rinnovato l’auspicio che le feci quando, anni fa, mi chiese di essere giurato a Miss Italia e le feci notare che accettava un giurato transgender ma non una concorrente”, racconta Vladimir Luxuria.