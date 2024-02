“Vittorio, ho una confessione da farti”. Grande Fratello, Greta supera ogni timore. Alla fine lo ammette

Al Grande Fratello si è verificato qualcosa che ha lasciato senza parole il pubblico. A parlare tra di loro sono stati Greta e Vittorio e a sorprendere è stata l’affermazione della ragazza. Quest’ultima aveva in precedenza avuto un confronto con Varrese, invitandolo a parlare con Sergio affinché ci possa essere un riavvicinamento tra le parti.

Ma ora le attenzioni dei telespettatori del Grande Fratello sono su Greta e Vittorio. Lei ha ammesso di non vivere uno dei periodi più felici della sua vita. Ci sono dei timori che ormai la attanagliano, ma nonostante questo ha capito una cosa. E riguarda proprio Menozzi, una persona che sta diventando sempre più rilevante per lei nella casa. E vediamo cosa gli ha confessato.

Leggi anche: “Greta mi ha chiesto di dirti una cosa”. Grande Fratello, Sergio incredulo davanti alle parole di Varrese





Grande Fratello, Greta dice una cosa importante su Vittorio

Nella casa del Grande Fratello Greta ha iniziato così il discorso con Vittorio: “Io sono in un periodo della mia vita in cui ho paura a vivermi ogni qualsiasi tipo di rapporto perché ho paura di sbagliare”. Poi da parte della Rossetti è arrivata una dichiarazione bellissima nei confronti del coinquilino, che non poteva non apprezzare queste parole dell’ex Temptation Island.

Greta ha fatto i complimenti a Vittorio: “Io quando sto con te mi sento leggera e mi vivo il rapporto di pancia“. Vedendola però un po’ in difficoltà, Menozzi l’ha rasserenata: “Da parte mia non ti devi preoccupare, io ti starò vicino in qualsiasi modo e momento, tu devi pensare a Greta e a stare bene”. E lei: “Tu mi capisci“. Quindi, il loro legame sembra essere sempre più forte.

La speranza di Greta è che anche con Sergio possa ritrovare la serenità perduta, visto che il gieffino ha preferito allontanarsi dopo che l’ex di Mirko ha confessato di non voler avere nulla di importante con lui.