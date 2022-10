UeD, ex corteggiatrice svela il sesso del bebè. Il pubblico italiano ha avuto modo di apprezzarla e conoscerla nel dating show di Maria De Filippi e a distanza di tempo ecco che l’ex corteggiatrice è pronta a diventare mamma. La data? Il 25 aprile non è poi così tanto lontano.

Vittoria Deganello svela il sesso del bebè. Da quando l’ex corteggiatrice UeD ha annunciato di essere in dolce attesa i numerosi fan non hanno fatto altro che attendere qualche dettaglio in più sul lieto evento. Fuori la data: la nascita è prevista per il 25 aprile. Ma sarà un maschietto o una femminuccia?

Vittoria Deganello svela il sesso del bebè (e non solo)

Presto detto, con un video pubblicato su Instagram Vittoria Deganello ha reso tutti partecipi della notizia. Festicciola tra amici per scoppiare insieme i palloncini che hanno svelato il sesso del bebè: coriandoli rosa a cascata e tanti abbracci affettuosi tra i presenti. (“Incinta, poi lui è scappato”. Il dramma della vip italiana. Per lei, il suo ormai ex aveva lasciato moglie e figli).

Vittoria Deganello darà dunque alla luce una splendida femminuccia, ma la notizia che più ha colpito tutti sembra essere un’altra. Pare che l’ex corteggiatrice non abbia un compagno al momento, ma Vittoria non mostra alcun rammarico per questo.

Diventare ed essere una mamma single sarà comunque la gioia più grande: “Mi sono fatta forza e con grande maturità e responsabilità ho perso la decisione più bella e importante della mia vita”. Queste le parole di Vittoria Deganello alla luce del fatto di diventare mamma ma senza un compagno.

E dal video del gender reveal party vissuto nell’intimità della propria casa, l’ex corteggiatrice UeD è apparsa circondata dal caloroso affetto di amici e familiari che sicuramente resteranno al suo fianco: “Mi fa stare bene sapere che è circondata d’amore”, ha scritto Vittoria Deganello tra le stories di Instragram.