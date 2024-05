Amici 23, la rivelazione su Petit. Ormai ci siamo, domani sabato 18 maggio il pubblico conoscerà il nome del vincitore dell’attuale edizione del talent show di Canale 5. Appuntamento dunque alle 21:30, anche se per sapere chi tra Dustin, Holden, Marisol, Mida, Petit e Sarah bisognerà attendere l’1:30, in perfetto stile Sanremo…

Nelle ultime ore sono uscite fuori indiscrezioni su un ‘piano segreto’ per far perdere Sarah Toscano a favore di Holden. Proprio quest’ultimo sarebbe il vincitore almeno stando a quanto previsto dall’Intelligenza Artificiale che ha considerato diversi fattori come popolarità sui social e visualizzazioni dei brani. Ora arriva la notizia sul cantante romano Petit, anche lui dato favorito da molti.

Petit, spunta fuori il nome del parente famoso

Come molti sanno Holden è figlio del chitarrista Paolo Carta e di Rebecca Galli. Ha due fratelli e una sorella: Jader, Jacopo e Paola. Il papà si è da poco sposato con Laura Pausini dopo un lungo fidanzamento con Laura Pausini. Pochi giorni fa Jader gli ha fatto una sorpresa andandolo a trovare nella Scuola di Amici. Ora si scopre che pure Petit ha un parente famoso.

Il cantante, il cui vero nome è Salvatore Moccia, ha in famiglia una “zia” molto speciale parecchio conosciuta dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Nadia Rinaldi, attrice italiana protagonista di moltissime pellicole soprattutto negli anni 90. Qualche tempo fa. lo scorso 23 agosto, in occasione del compleanno di Petit gli ha fatto gli auguri sui social: “Amore di zia, tantissimi auguri di buon compleanno, ti auguro tutto ciò che desideri, sei un ragazzo speciale, di una dolcezza unica, e spero che tutti i tuoi sogni e progetti prendano forma il più presto possibile”.

In realtà tra Petit e Nadia non c’è un legame di parentela. L’attrice è la migliore amica di Veronique, mamma del cantante di Amici: “Con Veronique ci conosciamo da sempre, viviamo entrambe all’Eur a Roma. Quando è nato Petit sono corsa in ospedale e le ho dato i primi consigli. Lui è il mio bambolotto. Ogni volta che lo vedo in TV mi sciolgo, mi commuovo” ha spiegato Nadia Rinaldi.

