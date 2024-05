Amici 23, chi vincerà questa edizione? A svelarlo non è un sondaggio o qualcuno che fa parte o ha fatto parte del programma, ma l’Intelligenza Artificiale. In un mondo sempre più collegato e integrato con la tecnologia non poteva mancare la previsione dell’IA sul più famoso talent show della televisione. A giocarsi la finale, domani sabato 18 maggio, saranno Dustin, Holden, Marisol, Mida, Petit e Sarah.

In queste ultime ore ovviamente la tensione è a mille. In attesa della finale, i cantanti hanno pubblicato gli inediti: Sarah ha lanciato Sexy Magica, Mida ha distribuito Que pasa, Petit ha pubbicato Mammamì e infine Holden ha rilasciato Randagi. I fan si stanno organizzando, a quanto pare le community di Holden vorrebbero ‘far fuori’ Sarah ritenuta l’avversaria più temibile.

Leggi anche: “Fuori Sarah dalla finale”. Amici 23, il finimondo tra il pubblico: voci su Holden coinvolto





Chi vince la finale di Amici secondo l’Intelligenza Artificiale

Nella finale i sei allievi si esibiranno in una serie di sfide. I vincitori delle gare saranno sceltiesclusivamente attraverso il televoto del pubblico. Solo intorno all’1:30 si scoprirà il vincitore di questa edizione. Nel frattempo, però, qualcuno ha chiesto all’Intelligenza Artificiale chi trionferà ad Amici 23. E il verdetto vi stupirà…

La scelta del vincitore di Amici da parte dell’Intelligenza Artificiale è stata fatta a partire da alcuni dati: la popolarità dei ragazzi sui social, i numeri dei loro brani sulle piattaforme di streaming e i giudizi dei bookmakers. Il verdetto finale dice che a vincere non sarà Sarah Toscano, che pure secondo molti sarebbe la favorita.

Per l’IA a vincere sarà Holden che ha il 35% delle probabilità di arrivare primo nella classifica finale. A seguire un altro dato da molti come favorito, cioè Petit: il cantante romano di papà napoletano e mamma francese ha il 30% di possibilità di vittoria. Sarah Toscano si piazza, invece, al terzo posto con il 15% di proabilità. Con minori possibilità ci sono Mida e Marisol (10%) e Dustin (5%). E voi, cosa ne pensate? Chi vincerà Amici?

“Sei arrivata a tanto”. Amici 23, Sarah ‘brucia’ Petit, Holden e Mida: la notizia in casetta ed è panico