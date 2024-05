“Non si è regolata!”. Amici 23, Sarah contro Petit, Holden e Mida: si è appena saputo. Neanche lei riesce a crederci. Una novità che è stata appena registrata e che ha un peso specifico in funzione della finale del talent show condotto da Maria De Filippi. Eh sì, perché una delle allieve più promettenti di questa stagione, ha appena segnato un altro punto a suo favore, a dispetto degli altri colleghi della sua categoria.

E tutto questo a un giorno appena dalla super finalissima e nel momento in cui la giovane riceve una sorpresa magnifica dalla produzione del programma. Proprio ieri infatti, durante il daytime di Amici 23, la giovane ha ricevuto una bella sorpresa dalla sua famiglia. Piano piano di fronte a lei, sono arrivate tutte le persone fondamentali della sua vita. La prima ad arrivare è stata la nonna, che le ha detto: “Ho sempre creduto in te e ci credo ancora. Ma non credere che sia venuta qua da sola”.





Poco dopo sono arrivati mamma, papà e fratello. Il papà le ha detto: “Ciao patatona, bella la mia Sarotta”. Lei allora quasi in lacrime ha risposto: “Non me l’aspettavo proprio, mi avevano detto che dovevo fare staging”. Sono passati 8 mesi dall’ultima volta che si sono visti ed è stato un momento davvero magico. Ma cosa si è saputo su Sarah che questa mattina ha lasciato tutti a bocca aperta? Si tratta infatti di un traguardo pazzesco per l’artista. Sembra che la sua canzone “Sexy Magica”, stia andando non bene… ma benissimo!

La talentosa cantante del team Lorella Cuccarini – Emanuel Lo è infatti stata la prima a raggiungere la clamorosa cifra di 1 milione di stream con la sua canzone. Una tegola non di poco conto per gli altri ragazzi in lizza per il premio finale: Marisol, Dustin, Petit, Holden e Mida. La giovane ha avuto la meglio nello streaming, realizzando 1.193.391 di stream, distruggendo di fatto gli altri concorrenti.

Piera: -“Io non ho mai avuto dubbi sei una certezza, fin da quando eri piccina.

E amici mi dà ragione io ho sempre creduto in te, tu sarai grandissima Sarah indipendentemente da tutto”



IO MI STO PER BUTTARE #amici23 pic.twitter.com/p3MIM4E0EB — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 16, 2024

ALTA ROTAZIONE – Spotify

#9. SEXY MAGICA – Sarah (+2)



È l'inedito di Amici 23 più in alto presente in questa playlist.#amici23 pic.twitter.com/kgAPuZju0l — Daniele🌪️ (@DemiDaniiix) May 16, 2024

Al secondo posto, con Randagi, troviamo invece Holden. Anche lui ha conquistato il milione di stream, precisamente 1.138.303. Terzo e quarto posto invece per Petit e Mida. I due allievi di Amici 23 sono rispettivamente a 1.064.421 di stream da una parte e 1.051.712 dall’altra. Tutti sopra al milione, ma se questo è sintomo della volontà popolare, allora sembra che Sarah sarà la nuova vincitrice di Amici. Non ci resta che attendere e vedere cosa succede.

