“Questo non lo vedrete mai”. Amici 23, l’ex allieva tira in ballo i finalisti: il video mai trasmesso

Amici 23, a pochissimo dalla finale ecco che una ex allieva ha deciso di rompere il silenzio su una notte molto particolare nella scuola. Una notte di cui non si è mai parlato e le cui immagini non sono mai andate in onda durante il daytime. Intanto gli occhi sono tutti su sabato sera. Stando alle quote dei bookmaker, il favorito è ancora Petit (le cui quotazioni sono scese anche sotto due volte la posta), ma c’è stata una grande ascesa proprio dell’ultima alunna arrivata in finale, la cantante Sarah.

Che secondo alcuni siti di scommesse è la candidata numero uno alla vittoria finale. Sarah che insieme agli altri finalisti è al centro del racconto di un’ex allieva: la ballerina Sofia. Prima ha parlato della sua eliminazione: “Speravo di andare più avanti”.





Amici 23, un ex allieva racconta un retroscena accaduto di notte

E ancora: “Il Serale è stato magico, anche tra noi ragazzi è cresciuto ancora di più il rapporto. Ci siamo uniti davvero tanto. Sarebbe stato bello avere quel rapporto da settembre”. Poi ha raccontato la storia di una serata particolare, mai andata in onda: “La sera prima della mia ultima puntata ci siamo riuniti e abbiamo giocato con Holden, Dustin, Marisol, Sarah, Mida e Petit”.

“Siamo stati fino alle 2 del mattino a ridere e scherzare. Ci siamo divertiti tantissimo”. Se Petit e Sarah sembrano i favoriti numero uno, occhio a Dustin e Marisol. Di loro Alessandra Celentano ha detto: “Sono stupendi e dolcissimi, due instancabili, non si lamentano mai, non si accontentano mai. Io con loro due ho già vinto per quel che mi riguarda, capiti quel che capiti”.

“Non sono un’amica, resto l’insegnante anche quando finisce il programma, però per loro ci sono sempre. E spesso tornano”. L’artefice di questo successo? Maria De Filippi. Continua Celentano: “Maria De Filippi? Lei vince sempre, anche quando non c’è, vince. Un esempio è Angelina Mango: ha vinto Amici, Sanremo, tutto. Maria è come Re Mida, quello che tocca diventa oro. È una che lavora tantissimo e ha un’intelligenza rarissima”.