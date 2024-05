Antonella Clerici ha ormai praticamente ricevuto la comunicazione dalla Rai, in riferimento al suo programma È sempre mezzogiorno. Infatti, da viale Mazzini è stata presa la decisione più attesa e stiamo per assistere ad un cambiamento drastico nella tv. Ovviamente ci sarà grande dispiacere per il pubblico, abituato a vedere la conduttrice alle prese col format culinario.

Ma per Antonella Clerici è arrivato il momento dello stop, visto che la comunicazione della Rai sta riguardando proprio questo aspetto. C’è però una motivazione specifica alla base di questa interruzione del programma, che comporterà certamente malumore nei telespettatori. E sappiamo anche chi prenderà il posto di lei e della sua trasmissione di Rai1.

Antonella Clerici, la comunicazione Rai su È sempre mezzogiorno: “C’è lo stop”

A riferire tutto è stato il sito Blastingnews, che dunque si è occupato anche di Antonella Clerici e della comunicazione proveniente dagli ambienti della Rai. Stiamo per avvicinarci ad un periodo dell’anno particolare, quindi i vertici della televisione pubblica italiana hanno optato per il fermo della conduttrice. Ma possiamo subito dirvi che non si tratta affatto di una punizione.

È sempre mezzogiorno sta per giungere al termine, infatti l’ultima puntata sarebbe fissata per venerdì 31 maggio. A partire dal mese di giugno inizierà la pausa estiva per Antonella Clerici, che poi dovrebbe ritornare con la trasmissione direttamente a settembre. In sostituzione del suo programma Rai1 manderà in onda Camper, presentato da Marcello Masi.

Parliamo di un semplice cambiamento nel palinsesto Rai, in vista dell’estate che ovviamente stravolge tutto. Molti conduttori, dopo mesi intensi di lavoro, sfruttano questa fase per staccare la spina.